Hebdomada Papae: il Gr in latino del 27 marzo

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Il sommario di oggi: il Papa all’udienza generale: Maria è vicina a chi nella pandemia muore solo. Appelli per Niger e Australia; Francesco all’Angelus: chi vuole vedere Gesù, guardi la croce. Dopo la preghiera mariana un ricordo delle vittime delle mafie; Lettera apostolica del Papa “Candor lucis aeternae” per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, profeta di speranza e poeta della misericordia

In Audiéntia generáli: María prope eum est qui pestiléntia corréptus solus móritur. Nígeri et Austráliae est consuléndum.

In Angélica Salutatióne Francíscus monet: qui Iesum vidére vult, crucem contueátur. Mariáli precatióne perácta, ii memorántur qui ob máfiam, ut áiunt, interiérunt.

Pontíficis Lítterae apostólicae Candor lucis aetérnae edúntur, quibus septingénti anni a Dantis Alighérii óbitu commemorántur, qui spei prophéta fuit ac poéta misericórdiae.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Catharína Agorélius et bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios Latína língua prolátos.

Catechésis de oratióne prodúcens sériem, in Audiéntia generáli die vicésimo quárto superióris ménsis Mártii, in oratióne cum María matre Iesu ínstitit Póntifex, qui salútans, ad renovátum consciéntiae sensum incitávit. Réttulit Alexander De Carolis:

In pervigílio Sollemnitátis in Annuntiatióne Dómini, in Audiéntia generáli die vicésimo quarto mensis Mártii, catechésim tradens, praecípuum Póntifex tríbuit pondus oratióni una cum María. Ipse confirmávit Maríam prope esse eum qui e memória delétur ac prope hómines qui pandemia ingravescénte soli interiérunt, abséntibus familiáribus. Inter salutándum Francíscus suum dolórem osténdit suámque propinquitátem Nigritánae Natióni a terróribus vastátae, idque de Austrália quoque eluviónibus afflícta. Francíscus Díem étiam est recordátus contra Phthísim. Elátus est Pontíficis clamor précandi ad conscientiárum renovándum sensum, quod ad vitae bonum áttinet.

Die vicésimo primo mensis Mártii, Papa “magnam offícii consciéntiam” christianórum osténdit, modum Dei agéntis testántium. Post Mariálem precatiónem, Summus Póntifex Díem memóriae illórum qui máfia occubuérunt est recordátus. Id compósuit Monia Parente:

In Salutatióne Angélica apud Bibliothécam Palátii Apostólici die vicésimo prímo mensis Mártii, Francíscus Papa grani fruménti parábolam explicávit. Ut agnoscátur et intellegátur Christus – ásserit Francíscus – conspiciéndum est “granum qui in terra móritur”, crucifíxus est contuéndus. “Hinc – áddidit Póntifex – magna intellégitur offícii consciéntia” christianórum ad testándum “Dei modum agéntis – propinquitátem, compassiónem, lenitúdinem”. Post Mariálem precatiónem, Póntifex Díem Memóriae illórum, qui máfia sunt absúmpti, est recordátus, isque item necessitátem confirmávit máfiam profligándi, quae, adiécit Papa, “in ómnibus terrárum órbis pártibus” adest quaéque pestiléntia” abútitur ad suas divítias augéndas.

In Lítteris apostólicis Candor lucis aetérnae, die quinto et vicésimo mensis Mártii éditis, Francíscus séptimam saeculárem memóriam a Dantis Alighérii óbitu recordátur, praeséntem útique, perénnem altámque fidem confírmans Divínae Comoédiae. Póntifex refert “spei prophétam esse Dantem” ac “poétam Dei misericórdiae”, quóniam ipsíus opus hómines impéllit ad peccátum relinquéndum, ut “recta vita” reperiátur.

Núntius Pontíficis nómine, a Parolin cardinále subsignátus et ad Potestátes missus institutiónum quae compendiátis lítteris Fao et Unesco appellántur, Die mundiáli de aqua vicésimo áltero mensis Mártii interveniénte, bonum ac pondus aquae planum fecit ac simul necessitátem áttulit modum vivéndi commutándi, ut in toto terrárum orbe sociáta communióne omnes ágerent ad eándem aequabíliter pro quantitáte et qualitáte partiéndam.

Il Papa all’udienza generale: Maria è vicina a chi nella pandemia muore solo. Appelli per Niger e Australia

Francesco all’Angelus: chi vuole vedere Gesù, guardi la croce. Dopo la preghiera mariana un ricordo delle vittime delle mafie

Lettera apostolica del Papa “Candor lucis aeternae” per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, profeta di speranza e poeta della misericordia

Proseguendo il ciclo di catechesi sulla preghiera, all’udienza generale del 24 marzo scorso, il Papa si è soffermato sulla preghiera in comunione con la Madre di Gesù. Nei saluti un forte appello per una rinnovata sensibilità delle coscienze. Ce ne parla Alessandro De Carolis:

Alla vigilia della Solennità dell’Annunciazione, all’udienza generale il 24 marzo il Pontefice ha incentrato la catechesi sulla preghiera in comunione con Maria. Ha sottolineato che Maria è vicina a chi è dimenticato e alle persone nei giorni di pandemia che sono morte sole e senza la presenza dei loro cari. Nei saluti Francesco ha espresso dolore e vicinanza per il Niger colpito da attacchi terroristici, e per l'Australia in difficoltà a causa delle violente inondazioni. Ha inoltre ricordato la Giornata contro la Tubercolosi. Forte la richiesta del Papa di pregare per una rinnovata sensibilità delle coscienze riguardo al valore della vita umana.

Il 21 marzo all’Angelus, il Papa ha indicato “la grande responsabilità” dei cristiani a testimoniare lo stile di Dio. Dopo la preghiera mariana, il Santo Padre ha ricordato la Giornata della Memoria delle vittime delle mafie. Il servizio di Monia Parente:

All’Angelus dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico il 21 marzo, Papa Francesco ha commentato la parabola del chicco di grano. Per conoscere e capire Cristo, ha spiegato Francesco, si deve guardare “il chicco di grano che muore nel terreno”, si deve guardare il crocifisso. “Da qui – ha indicato il Santo Padre – si comprende la grande responsabilità” dei cristiani a testimoniare “lo stile di Dio – vicinanza, compassione e tenerezza”. Dopo la preghiera mariana, il Papa ha ricordato la Giornata della Memoria delle vittime delle mafie con l’invito a rinnovare l’impegno contro la mafia che, ha ricordato, è presente “in varie parti del mondo” e che sfrutta la pandemia” per arricchirsi.

Nella Lettera apostolica “Candor lucis aeternae”, pubblicata giovedì 25 marzo, Francesco ricorda il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, sottolineando l’attualità, la perennità e la profondità di fede della “Divina Commedia”. Il Papa scrive che Dante è “profeta di speranza” e “poeta della misericordia di Dio”, perché con la sua opera spinge l’umanità a liberarsi dal peccato per ritrovare “la diritta via”.

In un messaggio a nome del Papa, firmato dal cardinale Parolin e indirizzato ai vertici della Fao e dell'Unesco nella Giornata mondiale dell'acqua il 22 marzo, il Pontefice ha riaffermato il valore dell’acqua e l'urgenza di modificare gli stili di vita per una collaborazione globale per una distribuzione equa in qualità e quantità.

