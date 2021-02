Nuovo sito web dedicato alla Giornata della Fratellanza Umana

Che cosa significa celebrare la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana il 4 febbraio? Un nuovo sito web ne spiega nel dettaglio i punti chiave

Vatican News

Papa Francesco celebrerà giovedì 4 febbraio la Giornata internazionale della Fratellanza umana in un evento virtuale organizzato dallo sceicco Mohammed bin Zayed che si terrà ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e di altre personalità.

Nella stessa occasione sarà assegnato il Premio Zayed per la Fraternità Umana, ispirato al Documento della Fratellanza Umana. L'incontro e la cerimonia di premiazione saranno trasmessi in diverse lingue a partire dalle 14:30 (ora di Roma), 13:30 (ora GMT) da Vatican News, il portale di informazione multimediale della Santa Sede, e trasmessi da Vatican Media.

Nuovo sito web sulla Giornata della Fratellanza Umana

Ma qual è il significato della celebrazione della Giornata Internazionale della Fratellanza Umana? Un nuovo sito web spiega nel dettaglio i punti chiave per capire il significato di questa speciale ricorrenza. Attraverso un interessante materiale audiovisivo composto da articoli, immagini e video, l'utente può comprendere meglio lo scopo di questa iniziativa globale. All'interno è possibile ritrovare le parole del Papa ad Abu Dhabi, il testo del Documento sulla Fratellanza Umana disponibile in più lingue. Per il momento, il sito è disponibile in inglese.