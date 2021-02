Hebdomada Papae: il Gr in latino del 6 febbraio

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. Questa edizione si apre con il Premio per la fratellanza umana assegnato alla fondatrice dell'Associazione Imad per la Gioventù e la Pace, e ad António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Prosegue col Papa all´udienza generale: senza liturgia non c’è cristianesimo. E poi la notizia che non c'è nessuna condotta criminale nei pagamenti dal Vaticano all’Australia

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitíae Vaticánae Latíne rédditae

Die sexto mensis Februárii anno bis millésimo uno et vicésimo

(TITULI)

Humánae fraternitátis prǽmium Consociatiónis Imad de Iuventúte et Pace conditríci est delátum, et António Guterres, Natiónum Unitárum Secretário Generáli.

In Audiéntia generáli Summus Póntifex enuntiávit sine litúrgia christiánam religiónem abésse.

Nullum inest crimen in Vaticáni pecúniis solútis Austráliae.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Márius Galgano et felíciter vobis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos.

(NOTITIAE PRAECIPUAE)

Die hoc Iovis Franíscus Papa Diem Internationálem Humánae Fraternitátis celebrávit, quem evéntum virtuálem phylárchus Mohammed Bin Zayed compósuit, Abu Dhabi, in cápite Phylarchiárum Arabicárum Unitárum, cui interfuérunt meschítae Al-Azhar Magnus Imámus Al-Tayyeb; Secretárius Generális Natiónum Unitárum Antónius Guterres aliíque primóres hómines. Réttulit Rosárius Tronnolone.

Eádem in occasióne prǽmium Zayed de Humána Fraternitáte est tribútum quod vim trahit ex Documénto Humánae Fraternitátis. Prǽmium Latífae Ibn Ziaten est datum, quae consociatiónem cóndidit de iuvénibus ac pace, quaeque nomen fert eius fílii Imad. Iúvenis ille intériit per terrórum actum. Una cum ea Antónius Guterres quoque, Secretárius Generális Natiónum Unitárum ab anno bis millésimo séptimo décimo, prǽmium Zayed récipit anni bis millésimi vicésimi primi, útpote cum agnoscátur opus assíduum in humánam fraternitátem convérsum, ob óculos cum habeátur Documéntum Humánae Fraternitátis, Abu Dhabi subsignátum. Quo honóre illi potíssimum augéntur qui pontes fáciunt, ad pópulos divísos iungéndos, per vera humána víncula roboránda, quae effíciunt ut ea suscipiántur quae libertátem ac securitátem prǽstent.

***

In Audiéntia generáli die Mercúrii, litúrgicae precatióni dicáta, Summus Póntifex Francíscus autumávit litúrgias públicas ac sacraménta “certa instruménta” esse ad Christum conveniéndum, “in Spíritu Sancto praesénte per sacramentália signa”. Réttulit Olga Sakun.

Sine litúrgia christiána relígio “sine Christo est”, scílicet intérius est quiddam, quóniam litúrgici ritus, Sacra Scriptúra ac sacraménta “certa instruménta” sunt ad Dóminum conveniéndum, “in Spíritu Sancto praesénte per sacramentália signa”. Christiánus ígitur precatióni tantum personáli liberǽque suam cum Dómino necessitúdinem commíttere non potest, in spiritualitáte quadam quae públicis litúrgiis nullum tríbuit pondus. Quia litúrgia ipsa est actus “qui fundaméntum ponit christiánae toti experiéntiae, ideóque precatióni quoque”. Id clárius dicit Francíscus per catechésim in Audiéntia generáli die Mercúrii, quae adhuc in Bibliothéca palátii apostólici hábita est, ut propínquitas vitétur inter fidéles hoc pestiléntiae témpore, sermónem contínuans de precatióne.

(NOTITIAE BREVISSIMAE)

Austráliae públici custódes foederáti nullum repperérunt crimen in pecúniis a Vaticáno in Austrália solútis. Id perbrévis núntius declárat in situ éditus publicórum custódum foederatórum. Die tértio décimo mensis Ianuárii praetériti institútum Australiánum, quod compendiátis lítteris appellátur AUSTRAC, quodque rei nummáriae vigilántiae in Austrália preest, asseverávit pecúniam a Vaticáno in Austráliam translátam incongruénter ac permágni aestimavísse.

Finis fit húius editiónis, conveniémus íterum próxima hebdómada.



“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

6 febbraio 2021

(TITOLI)

Premio per la fratellanza umana assegnato alla fondatrice dell'Associazione Imad per la Gioventù e la Pace, e ad António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite. Il Papa all´udienza generale: senza liturgia non c’è cristianesimo. Nessuna condotta criminale nei pagamenti dal Vaticano all’Australia

Un cordiale buongiorno a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Papa Francesco ha celebrato la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana questo giovedì in un evento virtuale organizzato dallo Sceicco Mohammed Bin Zayed ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi Uniti, con la partecipazione del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb; il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres e altre personalità. Ce ne parla Rosario Tronnolone.

Nella medesima occasione é stato assegnato il Premio Zayed per la Fratellanza Umana che si ispira al Documento sulla Fratellanza Umana. Il premio va a Latifa Ibn Ziaten, fondatrice di un’associazione per i giovani e la pace, che porta il nome di suo figlio Imad. Il giovane perse la vita a causa di un atto di terrorismo. Assieme a lei anche António Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite dal 2017, riceve il premio Zayed 2021 che riconosce l’impegno permanente a favore della fraternità umana, ispirandosi al Documento sulla Fratellanza Umana firmato due anni fa a Abu Dhabi. Il riconoscimento va a premiare soprattutto coloro che costruiscono ponti per mettere in collegamento popoli divisi, rafforzando i veri rapporti umani che rendono possibile il lavoro per garantire libertà e sicurezza per tutti.

***

Nella catechesi dell’udienza generale di mercoledì, dedicata alla preghiera liturgica, Papa Francesco ha sottolineato che le liturgie pubbliche e i sacramenti sono “mediazioni concrete” per arrivare all’incontro con Cristo, “presente nello Spirito Santo attraverso i segni sacramentali”. Il servizo di Olga Sakun.

Senza liturgia, il cristianesimo “è senza Cristo”, intimistico, perché i riti liturgici, la Sacra Scrittura e i sacramenti sono “mediazioni concrete” per arrivare all’incontro con il Signore, “presente nello Spirito Santo attraverso i segni sacramentali”. Il cristiano quindi non può affidare solo alla preghiera personale e spontanea, il suo rapporto con il Signore, in una spiritualità che non dà importanza alle liturgie pubbliche. Perché proprio la liturgia è l’atto “che fonda l’esperienza cristiana tutta intera, e perciò, anche la preghiera”. Lo sottolinea Papa Francesco nella catechesi dell’udienza generale di mercoledì, tenuta ancora nella Biblioteca del palazzo apostolico per evitare contatti tra i fedeli in questo tempo di pandemia, proseguendo le riflessioni sulla preghiera.

(NEWS)

L’Australian Federal Police non ha identificato alcuna condotta criminale nei pagamenti arrivate in Australia dal Vaticano. Lo dichiara un brevissimo comunicato pubblicato sul sito della Polizia federale. Lo scorso 13 gennaio fu pubblicato il cosidetto Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), organismo di vigilanza finanziaria australiano, dove si ammetteva di aver massicciamente sovrastimato il flusso dei trasferimenti di denaro avvenuti tra Vaticano e Australia.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.