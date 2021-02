Santa Sede: riunione del Consiglio per l’Economia sul budget 2021

Papa Francesco in un incontro con il cardinale Reinhard Marx, presidente del Consiglio per l’Economia (archivio)

Il budget è stato presentato nel dettaglio con le successive osservazioni del Comitato per la revisione contabile. La riunione, svoltasi on-line, è stata aggiornata al prossimo mese di aprile

Benedetta Capelli - Città del Vaticano

È stata incentrata sul budget annuale per il 2021 della Santa Sede la riunione del Consiglio per l’Economia che si è svolta ieri in modalità virtuale. A partecipare, oltre alla maggioranza dei membri del Consiglio con il cardinale presidente Reinhard Marx, anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e padre Juan Antonio Guerrero Alves, prefetto della Segreteria per l’Economia (SPE).

Nel corso dell’incontro, il Budget è stato presentato nel dettaglio dal segretario generale della SPE, il dott. Maximino Caballero Ledo. A questo intervento sono seguite le osservazioni della dott.ssa Ferrar, a nome del Comitato per la revisione contabile. Quindi, il dott. Emilio Ferrara, direttore della Sezione Amministrativa della SPE, ha presentato alcuni principi per l’applicazione di due punti del Motu proprio pubblicato il 28 dicembre scorso, Una migliore organizzazione, con particolare riguardo all’approvazione dei budget, dei rendiconti finanziari e la nomina dei revisori ufficiali. Infine, la discussione si è soffermata sugli statuti del Comitato per la revisione contabile.

L’Assemblea è stata aggiornata al prossimo incontro, previsto per il mese di aprile 2021.