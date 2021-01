In Vaticano un convegno sul radicalismo religioso

Un webinar interdicasteriale di due giorni, il 26 e il 27 gennaio, ha riunito esperti cristiani e musulmani per un confronto sulle “risposte” offerte da entrambe le fedi a manifestazioni che richiedono soluzioni ispirate dalla fraternità

Un “fenomeno sconvolgente” che si argina con una “cultura di dialogo e fraternità”. La definizione e la proposta di azione riguardano il radicalismo religioso, un tema sul quale – informa la Sala Stampa vaticana - il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, ha organizzato, martedì e mercoledì scorsi, “un webinar interdicasteriale non pubblico”, incentrato in particolare sull’“interpretazione e le risposte dei cristiani e dei musulmani”.

Esperti e responsabili religiosi delle due religioni, spiega la nota, hanno “preso in esame il fenomeno" e della violenza che lo accompagna, "studiandone le radici, i meccanismi di diffusione, come pure gli sforzi e le iniziative adottate per contrastare e prevenire tale processo”. L’incontro, prosegue il comunicato, “rientra nel lavoro permanente di alcuni Uffici della Santa Sede, per comprendere questo fenomeno sconvolgente e per collaborare alla promozione di una cultura di dialogo e fraternità”.

Alla preparazione dell’evento, precisa la Sala Stampa vaticana, “hanno contribuito la Segreteria di Stato, la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, la Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale ed il Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica”.