Il cardinale Parolin tornato in Vaticano dopo il ricovero

Il direttore della Sala Stampa Matteo Bruni ha riferito che il segretario di Stato riprenderà le sue funzioni

Una degenza di una settimana al Policlinico Gemelli, conclusa "nella giornata di ieri". Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha confermato ai giornalisti che il cardinale Pietro Parolin "è stato dimesso dall'ospedale" rientrando in Vaticano, "dove riprenderà le sue funzioni."

Era stato lo stesso Bruni a riferire del ricovero del segretario di Stato, avvenuto lo scorso 8 dicembre, per un intervento programmato dovuto a un’ipertrofia prostatica. "Si prevede che in pochi giorni potrà lasciare il nosocomio e riprendere gradualmente il suo lavoro”, aveva detto in quella occasione il direttore della Sala Stampa vaticana.