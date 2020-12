Musei Vaticani. Venite, adoriamo #2

“Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano.

Il cielo è venuto sulla terra.

Per questo, da lì emana una luce per tutti i tempi;

per questo lì s’accende la gioia; per questo lì nasce il canto.

Con l’umiltà dei pastori mettiamoci in cammino,

in questa Notte santa, verso il Bimbo nella stalla!

Tocchiamo l’umiltà di Dio, il cuore di Dio!

Allora la sua gioia toccherà noi

e renderà più luminoso il mondo.”