Aula Paolo VI, dal 4 dicembre le prediche d'Avvento di Cantalamessa

Affidate al neo cardinale e Predicatore della Casa Pontificia le meditazioni, alla presenza del Papa, avranno come tema: “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore” (Salmo 90, 12). Alla pandemia e al necessario distanziamento tra i partecipanti è dovuta la scelta dell'Aula Paolo VI

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

In Aula Paolo VI, a partire dal prossimo 4 dicembre alle ore 9.00, inizieranno, alla presenza del Papa, le meditazioni per l'Avvento. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia. A tenerle sarà il Predicatore della Casa Pontificia, il neo eletto cardinale Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap. che ha scelto quest'anno il tema : “Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore” tratto dal Salmo 90, 12. Dal 23 giugno del 1980 quando Giovanni Paolo II lo scelse come predicatore, il frate cappuccino, continua dunque nel suo cammino. L'apprezzamento nel corso del tempo da parte di tre pontefici, come ha avuto modo di dire in una recente intervista ai nostri microfoni, sono motivo di ammirazione: "Pensare - ha detto - che un Papa come Giovanni Paolo II, Benedetto e anche Francesco trovi il tempo di stare ad ascoltare un povero semplice frate cappuccino è un esempio che danno loro a tutta la Chiesa, esempio di stima della Parola di Dio. In un certo senso la predica sono loro che la fanno a me".

Il luogo scelto quest'anno per i tre appuntamenti di dicembre in preparazione al Natale è dunque l'Aula Paolo VI , perchè, spiega la Prefettura, risponde alla necessità di consentire la debita distanza tra i partecipanti in termini di prevenzione anti Covid.

Alle prediche sono invitati i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i prelati della Famiglia Pontificia, i dipendenti della Curia Romana e del Vicariato di Roma, i Superiori Generali o Procuratori degli Ordini religiosi facenti parte della Cappella Pontificia.

Il calendario delle prediche segue quello dell'Avvento, dunque a partire dalla prima settimana, il 4 dicembre, poi venerdì 11 la seconda settimana, e infine venerdì 18 dicembre, sempre alle ore 9:00.