"È nato per noi. Il Natale con papa Francesco": una proposta della LEV

Un piccolo scrigno di bellezza, il testo proposto dalla Libreria Editrice Vaticana in occasione del Natale con una selezione di citazioni tratte dal magistero di Papa Francesco. I pensieri, accompagnati da immagini di opere d’arte natalizie, fanno di questo testo un'esperienza di riflessione e di contemplazione dell'amore di Dio che si è fatto uno di noi

VATICAN NEWS

Noi cristiani crediamo che per il battesimo lo Spirito Santo è all’opera nei nostri cuori e nelle nostre vite affinché ciascuno di noi diventi un capolavoro di bellezza e di bontà nelle relazioni che viviamo ogni giorno. Nostro compito vero e decisivo è allora la docilità, la disponibilità a lasciarci lavorare dallo Spirito. I maestri spirituali hanno sempre detto che un modo semplice e molto efficace per alimentare questa docilità allo Spirito è custodire durante il giorno un pensiero spirituale.

Ogni giorno un pensiero da ricordare

Da questa regola antica ma sempre valida è nata la nostra collana LEV "Celebrare", per aiutarci a ri-cordare ogni giorno un bel pensiero – preso dal Magistero di Papa Francesco – nell’avvicendarsi del tempo, marcato dai suoi ritmi, dalle sue “regole”, dalle sue specificità. In fondo la liturgia per prima plasma il tempo che passa per aiutarci a viverlo alla presenza del Signore e in comunione con i fratelli e le sorelle che la vita ci ha messo accanto.

Brevi frasi e immagini d'arte dal 25 dicembre al 6 gennaio

"È nato per noi. Il Natale con papa Francesco" è il piccolo libro che può accompagnarci nel custodire la meraviglia per l’amore umile e imprevedibile del Signore, proprio nel tempo di Natale, dal 25 dicembre al Battesimo del Signore, che si celebra la domenica dopo l’Epifania. Si tratta di brevi frasi, pensieri, di Papa Francesco - scelti da padre Salvador Aguilera - su Gesù, Maria, San Giuseppe, i Re Magi, i pastori, alternati ad immagini di opere d’arte natalizie - selezionate da Flaminia Enea - e custodite presso i Musei Vaticani. "È Nato per noi" è così un piccolo scrigno di bellezza, comunicata in maniera diversa eppure concorde dalle parole e dalle immagini. In definitiva è la bellezza dell’amore del Figlio di Dio, nato per noi, fatto uomo, affinché anche noi, tutti insieme, diventiamo una cosa sola con Lui e con il Padre suo.