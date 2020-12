Messa di Natale in San Pietro, lo svolgimento della celebrazione

Durante il tradizionale briefing in Sala Marconi, rivolto in particolare agli operatori dei media radio-televisivi, sono state fornite informazioni sulle celebrazioni natalizie, segnate – come già durante la Pasqua – dalle misure di contrasto della pandemia

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Lo svolgimento della Santa Messa della Vigilia e il Messaggio di Natale con la Benedizione Urbi et Orbi. Sono stati questi i due grandi eventi al centro del tradizionale briefing di Natale, svoltosi in modalità streaming dalla Sala Marconi di Palazzo Pio, in un contesto inedito a causa della pandemia. La Messa della Vigilia sarà presieduta da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro all’Altare della Cattedra, presenti un centinaio di persone. Il Pontefice impartirà invece la benedizione Urbi et Orbi nel giorno di Natale dall’Aula della Benedizione, dove pochi giorni fa si è svolta l’udienza alla Curia Romana per gli auguri natalizi.

Per quanto riguarda la Messa di stasera, da notare che - al momento della consacrazione - due cardinali si avvicineranno all’altare per assistere il Santo Padre, ma si posizioneranno ai lati e non di fianco al Papa come di solito avviene, per rispetto delle norme sul distanziamento. Terminata la celebrazione, il Pontefice torna alla statua di Gesù Bambino, che aveva svelato all’inizio della Messa dopo il canto della Kalenda. Quindi, dopo un atto di venerazione, raggiunge la Sagrestia. Il Messaggio di Natale con la Benedizione Urbi et Orbi avverrà invece, domani, nell’Aula della Benedizione, ubicata sopra il Portico della Basilica petrina. Completata tra il 1611 e il 1612, l’Aula è stata restituita alla sua originaria bellezza giusto un anno fa dopo una lunga e complessa opera di restauro, in particolare degli stucchi, durata diversi anni.

Durante il briefing, è stato reso noto che quest’anno le emittenti collegate per la Messa sono 120, mentre per l’Urbi et Orbi sono previste almeno 150 enti collegati a cui si aggiunge un pubblico amplissimo che seguirà le celebrazioni attraverso Internet. Oltre all’offerta plurilinguistica dei commenti che tradizionalmente caratterizza i commenti curati dai cronisti di Radio Vaticana-Vatican News si aggiunge, come già avvenuto durante le celebrazioni del Triduo Pasquale, un servizio di traduzione in Lingua dei Segni (LIS) per le persone con disabilità uditive e comunicative. Sarà dunque attivo un canale You Tube di Vatican News dove, in collaborazione con Tv2000 e suor Veronica Donatello della Conferenza episcopale italiana, verrà offerta la traduzione LIS in streaming della Messa di stasera e dell’Urbi et Orbi di domani.