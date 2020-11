Musei Vaticani. Tutto è in relazione #6

"Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa. Non si può vivere in armonia con il creato senza essere in pace col Creatore, fonte e origine di tutte le cose”. Da questa riflessione di Papa Francesco prende spunto una nuova iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News. Le meravigliose immagini dei Giardini Vaticani e delle Ville Pontificie a commento delle parole dei Papi sulla tutela del creato

Giardino all’italiana, Giardini Vaticani, foto di Nik Barlo jr © Musei Vaticani © Musei Vaticani “La terra, per altro, sebbene divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e beneficio di tutti, non essendovi uomo al mondo che non riceva alimento da essa.” (Leone XIII – Enciclica Rerum Novarum - 1891)

a cura di Paolo Ondarza