Hebdomada Papae: il Gr in latino del 28 novembre

Le notizie vaticane in lingua latina, con traduzione in italiano, anche in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario oggi: Il Papa ai giovani del GMG nella festa di Cristo Re invita a scegliere Dio che rende felici. Poi il Videomessaggio del Pontefice per “Economy of Francesco”: la misura dello sviluppo è l'umanità e infine la nomina di un nuovo vescovo in Cina nel quadro dell’Accordo Provvisorio

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

Die duodetricésimo mensis Novémbris anno bis millésimo vicésimo

(TÍTULI)

Papa iúvenibus Diéi Mundiális Iuventútis in sollemnitáte Dómini Nostri Iesu Christi, Universórum Regis ait: cum Deum elígimus, nos ipsos felíces réddimus.

Nuntius televisíficus Pontíficis pro “Oeconomía Francísci”: ratio progréssus humánitas est.

Nominátus est novus epíscopus in Sinis, secúndum Conventiónem ad tempus.

Salútem plúrimam ómnibus vobis audiéntibus dicit Catharína Agorelius, bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios, latína lingua prolátos.

(NOTÍTIAE PRAECÍPUAE)

In Missa die vicésimo secúndo mensis Novémbris celebráta, cum transmissióne Crucis Diéi Mundiális Iuventútis, Papa adhortátus est iúvenes ad conténdum contra mentem “útere ac réice”. In fine Missae, Papa anuntiávit ab anno bis millésimo vicésimo primo, celebratiónes dioecesánas Diéi Mundiális Iuventútis, non Domínica Palmárum eventúras esse, sed in sollemnitáte Dómini Nostri Iesu Christi, Universórum Regis. Réfert nobis Alexánder De Carolis:

In sollemnitáte Dómini Nostri Iesu Christi, Universórum Regis, Póntifex Missam celebrávit una cum iuvénibus Pánamae et Lusitániae, Romae congregátis, ob transmissiónem symbolórum Diéi Mundiális Iuventútis, scílicet Crucis et icónae sacrae Beátae Maríae Vírginis “Salus Pópuli Románi”. In homília núntius Papae ad iúvenes clarus fortísque erat: vita est tempus praecipuárum decisiónum. Dóminus, ait Papa, non vult nos “ad márgines vitae immótos adstáre”, sed certántes contra mentem útere ac réice atque ómnia ac statim”. Post Missam, Papa in Oratióne Angélica páginam Evangélii memorávit de iudício universáli, adfírmans: “nos de amore iudicábimur” et de “compassióne” erga álios.

A die undevicésimo ad diem vicésimum primum mensis Novémbris, hábitus est evéntus internationális, quem Papa Francíscus vóluit, televisífica imágine transmíssus, ex multis pártibus mundi, cuius títulus: “Oeconomía Francísci”. Occúrsus, hic qui vidit participántes multos in oeconomía perítos, et iúvenes óperum susceptóres, conclúsus est núntio televisífico Papae. Réfert nobis Aeliana Astorri:

“Tempus est adhibéndi perículum in favéndis incitandísque modis increménti progressiónis e rei sustinéndi”. Haec est una e fórtibus affirmatiónibus núntii televisífici, quo Papa conclúdere vóluit tres dies occúrsus “Oeconomía Francísci”; ágitur de evéntu internationáli, a ipso Pontífice convocáto, ad mensem Mártium praetéritum, deínde ad mensem Novémbrem prolatáto, viri coronárii cáusa. Grávitas ratiónis mundiális húius témporis, “quae ob pandemíam viri coronárii máxime aúcta est”, dixit Francíscus Papa, “nullo modo deféndi potest”, opórtet ígitur nova extruátur cultúra occúrsus ac nova susciténtur “exémpla oeconómica quae ómnibus prosint”, praesértim paupérrimis.

(NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE)

Secúndum Conventiónem ad tempus inter Sanctam Sedem et Rempúblicam Populárem Sinénsem, die vicésimo quarto mensis Novémbris nominátus est epíscopus Thomas Chen Tianhao, qui di oé cesim Zimtaovénsem moderábitur. Diréctor Offícii Communicatiónis Sanctae Sedis Matthǽus Bruni, dixit álias nóminas episcopáles praeparári.

“Redeámus ad somniándum”, títulus est novi libri Francísci Papae, in librária a mense Decémbri: ágitur de fructu alicúius collóquii inter Papam et diurnárium Británnicum Augustínum Ivereigh, potíssimum de arguméntis ad pandemíam spectántibus. Virus coronárium, affírmat Papa, “horam veritátis” signíficat pro témpore futúro melióre.

Haec ómnia sunt pro hac editióne, conveniémus íterum hebdómada próxima.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

28 novembre 2020

(TITOLI)

Il Papa ai giovani del GMG nella festa di Cristo Re: scegliere Dio rende felici.

Videomessaggio del Pontefice per “Economy of Francesco”: la misura dello sviluppo è l'umanità

Nominato un nuovo vescovo in Cina nel quadro dell’Accordo Provvisorio

Un cordiale buongiorno a tutti voi da Katarina Agorelius e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

(SERVIZI)

Nella Messa del 22 novembre scorso per il passaggio della Croce della Giornata Mondiale della Gioventù, il Papa ha chiesto i giovani di lottare contro la mentalità dell’usa e getta. Al termine Francesco ha annunciato che dal 2021 le celebrazioni diocesane della Gmg non si svolgeranno più nella Domenica della Palme ma nella solennità di Cristo Re. Ce ne parla Alessandro De Carolis.

Alla festa di Cristo Re il Pontefice ha celebrato la Messa insieme ai giovani panamensi e portoghesi riuniti a Roma per il passaggio dei simboli delle Giornate Mondiali della Gioventù, la Croce e l’icona di Maria Salus Populi Romani. Nell’omelia il messaggio del Papa ai giovani è stato chiaro e potente: la vita è il tempo delle scelte decisive. Il Signore, ha detto, non ci vuole “parcheggiati ai lati della vita”, ma per “lottare contro la mentalità dell’usa-e-getta e del tutto-e-subito”. Dopo la Messa, il Papa ha ricordato all’Angelus la pagina del Vangelo sul giudizio finale, ricordando che “saremo giudicati sull’amore” e sulla “compassione” verso gli altri.

Dal 19 al 21 novembre si è svolto in collegamento online da molte parti del mondo l’evento internazionale voluto dal Papa intitolato “Economy of Francesco”. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di numerosi economisti e giovani imprenditori ed è stato concluso da un videomessaggio del Papa. Ce ne parla Eliana Astorri.

"È tempo di osare il rischio di favorire e stimolare modelli di sviluppo, di progresso e di sostenibilità". E questa una delle affermazioni forti del videomessaggio col quale il Papa ha voluto chiudere la tre giorni di lavori “Economy of Francesco”, un evento internazionale convocato dal Pontefice stesso inizialmente per marzo scorso e poi slittato in novembre a causa del coronavirus. La gravità dell’attuale sistema mondiale, “che la pandemia del Covid ha fatto risaltare ancora di più”, ha detto Francesco, “è insostenibile” e quindi occorre costruire una cultura dell’incontro e “modelli economici che andranno a vantaggio di tutti”, soprattutto dei più poveri.

(NEWS)

Nel quadro dell’Accordo Provvisorio tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese, il 24 novembre è stato nominato vescovo Tommaso Chen Tianhao, che guiderà la diocesi di Qingdao. Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha dichiarato che altre nomine episcopali sono in corso.

"Ritorniamo a sognare" è il titolo del nuovo libro del Papa, in libreria da dicembre, frutto di una conversazione tra lui e il giornalista britannico Austen Ivereigh e incentrato sui temi sulla pandemia. Il Covid, afferma Francesco, rappresenta l'"ora della verità" per un futuro migliore.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.