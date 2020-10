"La Ricchezza degli Anni", l'e-book come dono alla Chiesa

Da oggi, Giornata internazionale delle persone anziane, è disponibile gratuitamente sul sito del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, l’e-book multilingue che raccoglie gli atti del primo congresso internazionale di pastorale degli anziani

La finalità del primo congresso internazionale di pastorale degli anziani organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita nel gennaio 2020, era promuovere in ogni comunità ecclesiale un’attenzione rinnovata alla pastorale degli anziani.

Tuttavia, durante il congresso, nessuno poteva immaginava che le parole e le riflessioni svolte si sarebbero rivelate attuali e necessarie già a poche settimane di distanza dalla chiusura dei lavori a causa dei lock down, in numerosi Paesi, dovuti alla pandemia.



Un impegno educativo e culturale

Gli anziani sono stati e sono le prime e più numerose vittime della pandemia, della solitudine, dell’isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Per questo, sottolienano dal Dicastero, per la Chiesa è un impegno culturale ed educativo importante contribuire a correggere la rappresentazione svilente della vecchiaia - che oggi domina molte società - coinvolgendo in questo processo di rinnovamento tutte le generazioni.

Sviluppare una pastorale che coinvolga

Con l’e-book, infatti, il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita intende mettere a disposizione di tutti uno strumento per contribuire a sviluppare una vera e propria pastorale in uscita,

capace di coinvolgere gli anziani anche come soggetti dell’impegno ecclesiale. Come Chiesa, fanno ancora sapere, siamo chiamati a sviluppare reti di collaborazione e solidarietà tra diocesi, parrocchie, comunità laicali, associazioni e famiglie per mettere al centro del nostro impegno l’attenzione agli anziani. Le relazioni, e soprattutto le conclusioni presentate nel testo, contengono indicazioni preziose che speriamo possano essere di aiuto nell’attuazione concreta di questo impegno. Oggi è la Giornata Internazionale delle Persone Anziane: dobbiamo stare accanto agli anziani ed essere consapevoli del valore della ricchezza degli anni



Come dono alla Chiesa

Con questo auspicio e ricordando le parole del Papa, il Dicastero ha inteso fare dono di questo volume alla Chiesa: "come ha detto Papa Francesco, che gli anziani sono la nostra memoria e il nostro futuro!". L’e-book multilingue è disponibile anche sul nuovo sito della LEV, del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Saranno inoltre scaricabili in pdf anche le traduzioni in spagnolo e francese.