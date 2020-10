Il cardinale Tagle: dove sono i più poveri là si trovano i missionari

In un videomessaggio il prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli ricorda il sostegno spirituale e materiale del Papa ai missionari attraverso le Pontificie Opere Missionarie e invita a sostenere economicamente le missioni

Arriva dall'Agenzia Fides la notizia del videomessaggio del cardinale Luis Antonio G. Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. Nel videomessaggio, realizzato in inglese e spagnolo e diffuso dalle Pontificie Opere Missionarie degli Stati Uniti, il prefetto di Propaganda Fide sottolinea che “l’impegno missionario di ogni battezzato è parte costitutiva dell’identità del credente” e dunque i cristiani sono chiamati ad annunciare il Vangelo mediante la testimonianza, la parola e le opere di carità.

Insieme per il sostegno alle missioni

Richiamando il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2020, il prefetto del dicastero evidenzia quanto il Papa, attraverso le Pontificie Opere Missionarie, offra sostegno spirituale e materiale a quanti vivono sulle frontiere della Chiesa, esortando a cooperare per l'aiuto economico alle missioni. Anche se il mondo intero sta vivendo sfide molto forti, la missione continua e - conclude il cardinale Tagle - “là dove stanno i più bisognosi, là si trovano anche i missionari, che hanno bisogno del nostro sostegno”.