“Quando ci si rende conto del riflesso di Dio

in tutto ciò che esiste,

il cuore sperimenta il desiderio di adorare il Signore

per tutte le sue creature e insieme ad esse,

come appare nel bellissimo cantico di san Francesco d’Assisi:

«Laudato sie, mi’ Signore,

cum tucte le tue creature

spetialmente messor lo frate sole,

lo qual è iorno, et allumini noi per lui.

Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore:

de te, Altissimo, porta significatione.

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:

in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.

Laudato si’, mi’ Signore,

per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,

per lo quale a le tue creature dài sustentamento.

Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,

la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.

Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,

per lo quale ennallumini la nocte:

ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte»”