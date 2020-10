Musei Vaticani. Tutto è in relazione #4

"Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa. Non si può vivere in armonia con il creato senza essere in pace col Creatore, fonte e origine di tutte le cose”. Da questa riflessione di Papa Francesco prende spunto una nuova iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News. Le meravigliose immagini dei Giardini Vaticani e delle Ville Pontificie a commento delle parole dei Papi sulla tutela del creato

Giardino della Magnolia, Ville Pontificie © Musei Vaticani © Musei Vaticani “Nella natura il credente riconosce il meraviglioso risultato dell'intervento creativo di Dio, che l'uomo può responsabilmente utilizzare per soddisfare i suoi legittimi bisogni — materiali e immateriali — nel rispetto degli intrinseci equilibri del creato stesso. Se tale visione viene meno, l'uomo finisce o per considerare la natura un tabù intoccabile o, al contrario, per abusarne. Ambedue questi atteggiamenti non sono conformi alla visione cristiana della natura, frutto della creazione di Dio.” (Benedetto XVI – Caritas in Veritate) #TempoDelCreato

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza