Musei Vaticani. Tutto è in relazione #2

"Esistiamo solo attraverso le relazioni: con Dio creatore, con i fratelli e le sorelle in quanto membri di una famiglia comune, e con tutte le creature che abitano la nostra stessa casa. Non si può vivere in armonia con il creato senza essere in pace col Creatore, fonte e origine di tutte le cose”. Da questa riflessione di Papa Francesco prende spunto una nuova iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News. Le meravigliose immagini dei Giardini Vaticani e delle Ville Pontificie a commento delle parole dei Papi sulla tutela del creato

Fontana della Madonnina, Ville Pontificie di Castel Ganfdolfo © Musei Vaticani © Musei Vaticani “Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura

con affetto e dolore materno di questo mondo ferito.

Così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù,

ora ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi

e delle creature di questo mondo

sterminate dal potere umano.

Ella vive con Gesù completamente trasfigurata,

e tutte le creature cantano la sua bellezza.

È la Donna «vestita di sole, con la luna sotto i piedi

e una corona di dodici stelle sul suo capo».

Elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il creato.

Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto,

parte della creazione

ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza.

Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di Gesù,

che «custodiva» con cura,

ma ora anche comprende il senso di tutte le cose.

Perciò possiamo chiederle che ci aiuti

a guardare questo mondo con occhi più sapienti. »” (Papa Francesco, Laudato Si’) #TempoDelCreato

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza