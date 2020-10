Hebdomada Papae: il Gr in latino del 31 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario: il Papa annuncia un concistoro per 13 nuovi cardinali; Francesco all’udienza generale: Ogni volta che preghiamo, Gesù prega con noi e per noi; Il Pontefice sogna un’“Europa comunità”, solidale, amica delle persone

Papa annúntiat Consistórium de trédecim novis Cardinálibus.

Francíscus in audiéntia generáli lóquitur: quótiens orámus, Iesus nobíscum et pro nobis orat.

Póntifex exóptat “Európam ómnium”, coniúnctam, quae amíca personárum sit.

Trédecim novi Cardináles pro Ecclésia constituúntur, de his novem qui minus quam octogínta annos hábent ideóque facultáte pollent participándi futúrum concláve, ad quos addúntur quáttuor qui plus quam octogínta annos hábent. Est quidem núntius, ut plerúmque fit, inopinátus, post Salutatiónem Angélicam die vicésimo quinto mensis Octóbris factus, cum in foro Petriáno fidélibus communicáret Summus Póntifex et illis qui in toto orbe terrárum degunt novos Cardináles creátum iri. Réfert pater Filippus Herrera:

Duo novi cardináles ad Cúriam Románam pértinent: sunt Secretárius Sýnodi Episcopórum, Meliténtis Márius Grech, olim Epíscopus Gaudisiénsis et Ítalus Marcéllus Semeraro, quondam Epíscopus Albanénsis et novus Praeféctus Congregatiónis de Cáusis Sanctórum. Illis Póntifex áddidit sex Pastóres Ecclesiárum in terrárum orbe, qui sunt: Archiepíscopus Kigalénsis, in Ruánda, Antónius Kambanda; Archiepíscopus Vashingtonénsis, in Foederátis Civitátibus Américae Septentrionális, Wiltónius Dániel Gregory; Archiepíscopus Capicénsis, in Ínsulis Philippínis, Ioséphus Fuerte Advincula, Archiepíscopus Sancti Iacóbi in Chile, Capuccínus Caelestínus Aós Braco, Vicárius Apostólicus Bruneiénsis, Cornélius Sim, Epíscopus tituláris Putiénsis in Numídia; Archiepíscopus Senénsis-Collénsis-Ilcinénsis, in Itália, Augústus Páulus Lojudice. Una cum iis Póntifex nominávit hodiérnum Custódem Sacri Convéntus Assisiénsis, Franciscálem Patrem Máurum Gambetti. Quibus addúntur quáttuor novi Cardináles qui octogésimum aetátis annum excessérunt, qui sunt: Philíppus Arizmendi Esquivel, Epíscopus eméritus Sancti Christóphori de las Casas in México; Núntius Apostólicus Silvánus Tomasi, Archiepíscopus título Acelínus, Scalabriniánus, quondam Observátor pérmanens apud Natiónes Unítas Génavae, qui cooperátur cum Dicastério pro íntegra humána provectióne; Pater Rainérius Cantalamessa, Capuccínus, Praedicátor Domus Pontifíciae, et párochus Divíni Amóris in Castro Levano, présbyter Henrícus Feroci.

In Audiéntia Generáli huius hebdómadae Póntifex de Christo est locútus et de eius in Iordáno baptísmo, ut paenitentiáli moménto. Sua precatióne, argumentátur Póntifex, Iesus “murum perforávit” in caelo ut ad Deum deférret étiam illos qui se dignos haud exístimant, in quavis vitae condicióne. Redégit Olga Sakun.

Iesu prima orátio est “cum peccatóribus pópuli Dei”, in Iordáni ripis, sui baptísmi die: actus “non pro se ipso, sed pro ómnibus nobis”. Viam nobis demónstrat “ad diálogum amóris instituéndum cum Patre”, étiam tempóribus vitae obscuríssimis. Sic Francíscus Papa die mercúrii catechésim perréxit de precatióne simul cum fidélibus in Audiéntia Generáli, adstántibus in Áula Páuli Sexti et per instruménta communicatiónis sociális conéxi. Christus, planum facit Póntifex, “cum peccatóribus pópuli Dei orat”, licet sit “Iustus , et non peccátor”, et cum nos precámur, Ipse nobíscum est, et pro nobis orat.

In epístola ad Secretárium Status Petrum Parolin de quinquagínta annis cooperatiónis inter Sanctam Sedem et Europǽas institutiónes, Francíscus Papa annáles et bona continéntis mémorat, exóptans fraternitátem persequéndam témpore magnárum incertitúdinum ac discríminum individualísmi.

31 ottobre 2020

Il Papa annuncia un concistoro per 13 nuovi cardinali

Francesco all’udienza generale: Ogni volta che preghiamo, Gesù prega con noi e per noi

Il Pontefice sogna un’“Europa comunità”, solidale, amica delle persone

Un cordiale buongiorno a tutti voi da Mario Galgano e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

Tredici nuovi cardinali per la Chiesa, nove di loro con meno di ottant’anni e dunque con il diritto a partecipare a un futuro conclave, ai quali si aggiungono quattro ultraottantenni. È l’annuncio, come sempre a sorpresa, che Papa Francesco ha fatto al termine dell’Angelus di domenica 25 ottobre, comunicando ai fedeli in Piazza San Pietro e a quanti erano collegati in tutto il mondo la creazione dei nuovi porporati. Ce ne parla padre Felipe Herrera.

Due dei nuovi cardinali appartengono alla Curia Romana: sono il Segretario del Sinodo dei Vescovi, il maltese Mario Grech, e l’italiano Marcello Semeraro, già vescovo di Albano e nuovo Prefetto della Congregazione per le cause dei santi. A loro il Papa ha unito sei pastori di Chiese nel mondo: l’arcivescovo di Kigali, in Ruanda, Antoine Kambanda; l’arcivescovo di Washington, negli Stati Uniti, Wilton Gregory; l’arcivescovo di Capiz, nelle Filippine, Jose Fuerte Advincula; l’arcivescovo di Santiago del Cile, il cappuccino Celestino Aós Braco; il vicario apostolico del Brunei, Cornelius Sim; l’arcivescovo di Siena, Italia, Augusto Paolo Lojudice. Con loro il Papa ha anche nominato l’attuale Custode del Sacro Convento di Assisi, il francescano padre Mauro Gambetti. Ai nove porporati con meno di ottant’anni, Papa Francesco ha unito anche quattro nuovi cardinali ultraottantenni. Sono Felipe Arizmendi Esquivel, vescovo emerito di San Cristóbal de Las Casas in Messico; il nunzio apostolico Silvano Tomasi, scalabriniano, già osservatore permanente alle Nazioni Unite di Ginevra, che collabora con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale; padre Raniero Cantalamessa, cappuccino, predicatore della Casa Pontificia e il parroco del Divino Amore a Castel di Leva, don Enrico Feroci.

All’udienza generale di questa settimana il Papa ha parlato di Cristo e del giorno del suo battesimo al Giordano, come un momento penitenziale. Con la sua preghiera, spiega il Pontefice, Gesù ha aperto una “breccia” nel cielo per portare a Dio anche quelli che non si sentono degni, in qualsiasi situazione della vita. Il servizo di Olga Sakun.

La prima preghiera di Gesù è “con i peccatori del popolo di Dio”, sulle rive del Giordano, nel giorno del suo battesimo: un gesto “non per sé stesso, ma per tutti noi”. Ci indica la strada per “un dialogo d’amore col Padre”, anche nei momenti più bui della vita. Così Papa Francesco ha proseguito mercoledì l’itinerario di catechesi sulla preghiera con i fedeli presenti all’udienza generale in aula Paolo VI e collegati attraverso i media. Cristo, spiega il Pontefice, “prega con i peccatori del popolo di Dio” anche se è “il Giusto, non è peccatore”, e quando noi preghiamo, lui è con noi, e prega per noi.

In una lettera al cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin per i 50 anni di collaborazione tra Santa Sede e istituzioni europee, Papa Francesco ripercorre la storia e i valori del continente, auspicando una svolta di fraternità in un periodo di grandi incertezze e rischi di derive individualistiche.

È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.