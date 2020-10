Hebdomada Papae: il Gr in latino del 24 ottobre

Le notizie vaticane in lingua latina con traduzione in italiano in onda ogni domenica alle 17.30. In sommario tra gli altri argomeni: l'incontro di preghiera per la pacea Roma, promosso da Sant'Egidio, alla presenza del Papa e dei leader di varie religioni del mondo. La preghiera di Francesco per la Libia e la gratitudine per la liberazione del missionario padre Pierluigi Maccalli

“HEBDÓMADA PAPAE”

Notítiae Vaticánae Latíne rédditae

Die vicésimo quarto mensis Octóbris anno bismillésimo vicésimo

Póntifex Francíscus in Capitólii plátea Romae religiónibus praepósitos convénit, qui intérea ait: pacis mundus aedificári potest et una simul salvári.



In Salutatióne Angélica pro Líbya orat Francíscus et de missionário patre Petro Aloísio Maccalli liberáto grátias agit.

Ad duos annos de Epíscopis eligéndis inter Sanctam Sedem et Sinas temporárium foedus est prorogátum.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus dicit Philíppus Herrera et bene felicitérque sit vobis audiéntibus núntios Latína lingua prolátos.

Superióre die Martis, Summus Póntifex párticeps fuit internationális precatiónis occúrsus, quem comparávit Commúnitas Sancti Aegídii cuiúsque títulus “Nemo solus salvátur”. Interfuérunt complúres variárum religiónum terrárum orbis moderatóres. Evéntus hic in Capitólii plátea Romae locum hábuit. Refert Alexánder De Carolis:



Póntifex novíssime locútus est et ipsíus sermo – una cum verbis Patriárchae oecuménici Bartholomǽi primi aliísque religiósis moderatóribus – Romam “Spíritus Assísii” sensum réttulit. Ad occúrsum illum memória rédiens, quem vóluit Papa Wojtyła anno millésimo nongentésimo octogésimo sexto, postmeridiáno témpore, vicésimo die mensis Octóbris, Póntifex in Capitólium se cóntulit ad pacis occúrsum agéndum, eundémque síngulis annis a Communitáte Sancti Aegídii compósitum. Quod tempus, dixit Francíscus, “líquido osténdit bellum nolle religiónes, quin immo réspuunt illos qui violéntiam consécrant” et “omnes rogántur ut pro reconciliatióne precéntur et agant ut novas spei semítas fáciat fratérnitas”. Paulo ante Póntifex áliquid témporis precatióni dicávit in Basílica Sanctae Maríae in Arac oé li, confírmans christiános esse “credíbiles”, tantum ut fratres.

Quaedam de Líbya dicúntur, ubi implicáta pacis f oé dera agitántur, et de missionário Ítalo a milítibus armátis in África liberáto. Haec sunt arguménta quae Póntifex deprómpsit, post valedictiónem Angélicae Salutatiónis praetérito die domínico. Lóquitur Monia Parente:

Duos annos in vínculis mansit a milítibus terróris jihadístis deténtus et póstea est liberátus. Hae sunt vices quae in felícem éxitum cessérunt quasque Ítalus missionárius pater Petrus Aloísius Maccalli passus est, qui in Nigri anno bis millésimo duodevicésimo captus est quique die octávo praetériti mensis Octóbris est liberátus. In Angélica Salutatióne Deo gratias egit Francíscus de felíci rei éxitu et pro Líbya dénuo est precátus pro interveniéntibus collóquiis inter Natiónes, ut armátum discrímen expedirétur. “Tempus est – ínquit Póntifex – ut omnes dimicatiónes sístant et diálogus pacem, stabilitátem, Natiónis unitátem delatúrus foveátur”. Ántea Evangélii locum de Cǽsaris tribúto commémorans, Póntifex dixérat: “ Tribúta sólvere est cívium offícium, aeque ac iústas leges civíles observáre. Eódem témpore opórtet confirmétur princeps Dei locus in hóminum vita et história”.

In Audiéntia generáli die praetérito Mercúrii, Francíscus meditatiónem de Psalmis ad finem addúxit, quae ad sériem catechésis de oratióne áttinet. Quodam meditatiónis in loco Papa christiános est cohortátus “ut non vívant neque orent perínde ac Deus et páuperes non sint”.



Die áltero et vicésimo praetériti mensis Octóbris Sancta Sedes et Sinae ad duos annos temporárium foedus renovavérunt, anno bis millésimo duodevicésimo factum. Per núntium domus editória Vaticána declarávit: “Inítium felix fuit, per cóngruam inter partes communicatiónem ac cooperatiónem”.

Pontifícia studiórum Univérsitas Antoniánum die áltero et vicésimo mensis Octóbris Doctórem honóris cáusa in Philosophía renuntiávit Patriárcham orthodóxum oecuménicum Bartholomǽum prímum. Cardinális Secretárius Státus, Petrus Parolin, laudatiónem fecit, palam dicens de Creáti cura “Francísci magistérium mélius firmiúsque indícium reperíre non potuísse in Bartholomǽo primo, quod arguméntum inde a postrémo decénnio praetériti sǽculi ipse tractávit”.

Finis fit húius editiónis, conveniémus íterum die sábato próximo, eádem hora.

“HEBDOMADA PAPAE”

Notitiae Vaticanae Latine redditae

24 ottobre 2020

Il Papa partecipa in Piazza del Campidoglio a Roma all’incontro con i leader religiosi a Roma e dice: è possibile costruire un mondo di pace e salvarsi insieme.

All’Angelus, la preghiera di Francesco per la Libia e la gratitudine per la liberazione del missionario padre Pierluigi Maccalli.

Prorogato di due anni l’Accordo Provvisorio tra Santa Sede e Cina sulla nomina dei vescovi.

Un cordiale buongiorno a tutti voi da Felipe Herrera e bentrovati a questa edizione del notiziario in lingua latina.

Martedì scorso, il Papa ha preso parte all’incontro internazionale di preghiera promosso dalla Comunità di Sant’Egidio dal titolo “Nessuno si salva da solo”. L’evento, che ha visto insieme esponenti di varie religioni mondiali, si è svolto in Piazza del Campidoglio a Roma. Il servizio di Alessandro De Carolis:



È stato l’ultimo a prendere la parola e l’eco del suo discorso ha riportato – assieme a quello del Patriarca ortodosso ecumenico Bartolomeo I e di altre capi religiosi – ha riportato a Roma l’eco dello "Spirito di Assisi". Sulla scia dello storico incontro voluto da Papa Wojtyla nell’86, nel pomeriggio del 20 ottobre il Papa si è recato in Piazza del Campidoglio per l’incontro di pace promosso annualmente dalla Comunità di Sant’Egidio. Un momento, ha affermato Francesco, che “manifesta chiaramente che le religioni non vogliono la guerra, anzi smentiscono quanti sacralizzano la violenza” e “chiedono a tutti di pregare per la riconciliazione e di agire perché la fraternità apra nuovi sentieri di speranza”. Poco prima, il Papa aveva vissuto un momento di preghiera ecumenica nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli ribadendo che i cristiani sono “credibili” solo se sono fratelli.



Un pensiero per la Libia, al centro di complessi negoziati di pace, e per la liberazione di un missionario italiano rilasciato da militanti armati in Africa. Sono gli argomenti toccati dal Papa nei saluti del dopo Angelus di domenica scorsa. Ce ne parla Monia Parente.

Due anni di prigionia in mano di militanti jihadisti e poi la liberazione. È l’odissea a lieto fine vissuta dal missionario italiano padre Pierluigi Maccalli, rapito in Niger nel 2018 e rilasciato l’8 ottobre scorso. All’Angelus del 18 ottobre, Francesco ha ringraziato Dio per il felice esito della vicenda e ha pregato nuovamente per la Libia, in particolare per i colloqui internazionali in corso che mirano a risolvere la crisi armata. “È giunta l’ora – ha detto il Papa – di fermare ogni forma di ostilità favorendo il dialogo che porti alla pace, alla stabilità e all’unità del Paese”. In precedenza, commentando il brano del Vangelo sul tributo a Cesare, il Pontefice aveva detto: “Pagare le tasse è un dovere dei cittadini, come anche l’osservanza delle leggi giuste dello Stato. Al tempo stesso, è necessario affermare il primato di Dio nella vita umana e nella storia”.



Lo scorso 22 ottobre Santa Sede e Cina hanno rinnovato per due anni l’Accordo Provvisorio siglato nel 2018. In un comunicato la Sala Stampa vaticana ha dichiarato: “L’avvio è stato positivo, grazie alla buona comunicazione e collaborazione tra le parti”.



È tutto per questa edizione, alla prossima settimana.