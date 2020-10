Villa Serena per accogliere le famiglie rifugiate

Attraverso l’Elemosineria Apostolica, le Suore Serve della Divina Provvidenza di Catania hanno offerto un loro stabile che si trova a Roma da destinare, oltre che alle famiglie, anche alle donne sole o con minori giunte in Italia con i corridoi umanitari

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Nel nome un destino e in questo caso un auspicio: quello di una vita tranquilla dopo tante traversie. “Villa Serena” vuole essere infatti un approdo sicuro, una casa per i rifugiati giunti in Italia attraverso i corridoi umanitari. Si tratta di una struttura che sarà destinata in particolare ad accogliere donne sole, donne con minori, famiglie in stato di vulnerabilità.

Una casa per i primi mesi



In un comunicato dell’Elemosineria Apostolica si rende noto che “Villa Serena” è stata offerta a Papa Francesco, in comodato d’uso gratuito, dalle Suore Serve della Divina Provvidenza di Catania, impegnate da sempre nell’educazione, nell’amore verso i poveri e che operano attraverso la “casa famiglia” per aiutare le persone nel loro percorso di formazione e cura. Si tratta di uno stabile che si trova a Roma, in via della Pisana, nel quale saranno accolte fino a 60 persone e avrà principalmente “lo scopo di accogliere i rifugiati nei primi mesi dopo il loro arrivo, per poi accompagnarli in percorsi di autonomia lavorativa e alloggiativa”.

In ascolto del Papa

E’ la risposta all’invito di “Fratelli tutti”, l’Enciclica del Papa, ad una adeguata accoglienza per chi fugge da guerre, persecuzioni e catastrofi naturali. La Villa è affidata alla Comunità di Sant’Egidio che, sin dal 2015, “ha aperto i corridoi umanitari per rifugiati siriani, dal Corno d’Africa e da ultimo dalla Grecia, in particolare dall’isola di Lesbo”. Un’attività che ha coinvolto oltre 2600 persone, tra cui un grande numero di minori.