Al via in Vaticano la visita del Gruppo Moneyval

La visita del Comitato del Consiglio d'Europa si inserisce nelle periodiche valutazioni delle giurisdizioni aderenti al Gruppo per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo

È iniziata oggi in Vaticano la visita da parte del team del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa sulla valutazione delle misure di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Lo ha reso noto un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede. La visita - spiega il comunicato - avviene "nell'ambito del quinto ciclo di valutazioni ('Fifth Evaluation Round'), concordata nel 2019, a cui sono progressivamente sottoposte tutte le giurisdizioni aderenti al Gruppo Moneyval. Questa fase di valutazioni ha come principale oggetto di interesse l'efficacia degli strumenti legislativi e organizzativi adottati negli ultimi anni dalle giurisdizioni per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo”. Il calendario di queste visite è stabilito da Moneyval e non ha alcun legame con le vicende interne ai vari Paesi.

"L’attuale valutazione per la Santa Sede - riferisce la Sala Stampa - si inserisce nel quadro della naturale evoluzione di un processo che ha avuto inizio con la prima visita in loco del 2012 e la successiva adozione del Rapporto di Mutua Valutazione del 4 luglio 2012 ed è proseguita con il Primo Rapporto sui Progressi del 9 dicembre 2013, del Secondo Rapporto sui Progressi dell'8 dicembre 2015 e del Terzo Rapporto sui Progressi del 6 dicembre 2017."

Sono già state oggetto di valutazioni da parte di Moneyval le giurisdizioni di Albania, Andorra, Armenia, Gibilterra, Isola di Man, Lettonia, Lituania, Malta, Moldavia, Repubblica Ceca, Ucraina, Ungheria, Serbia e Slovenia. Insieme a quella presso la Santa Sede, inizia anche la visita presso la Repubblica di San Marino.