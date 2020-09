"Sport: ripensando il futuro": webinar del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

Quattro incontri on-line per sviluppare linee guida e iniziative per il futuro dello sport. Insieme alla Fondazione San Giovanni Paolo II per lo Sport, il dicastero vaticano si interrogherà sul post pandemia

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Il primo webinar è in programma giovedì primo ottobre poi a seguire gli altri incontri in modalità virtuale, sempre di giovedì per quattro settimane. L’iniziativa promossa dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita insieme alla Fondazione San Giovanni Paolo II per lo Sport intende favorire la giusta "ripartenza" dopo l’esperienza della pandemia, che ancora non è conclusa. I webinar hanno lo scopo di creare un think-tank, composto da dirigenti, atleti, allenatori, attori sociali e agenti pastorali dello sport. Un modo per dare concretezza alle parole del Papa all’Angelus lo scorso 5 aprile quando affermò che, pur nella sospensione delle manifestazioni sportive, era possibile intravedere “i frutti migliori dello sport: la resistenza, lo spirito di squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé”.

Una migliore ripartenza

“Lo sport dopo la pandemia: cambierà qualcosa?”: è il primo webinar (tutti saranno in lingua inglese) e potrà essere seguito in streaming sul canale YouTube del Dicastero. A seguire gli altri: “Dare il meglio di sé: lo sport come modello di vita”; “Sport inclusivo: un'opportunità da non perdere” e infine “Proposte per una migliore ripartenza: un'ecologia antropologica”. Tra i relatori, oltre al cardinale Kevin Farrell, prefetto del Dicastero, e Daniele Pasquini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, interverranno Gian Paolo Montali, direttore generale di Ryder Cup 2023, Dyan Castillejo-Garcia, ex-tennista e giornalista sportivo, Wolfgang Baumann, segretario generale di TAFISA (The Association For International Sport for All), membro del CIO (Comitato olimpico internazionale), Rev. Patrick Kelly SJ, professore di Teologia e Studi religiosi presso la University of Detroit Mercy e Renata Simril, presidente della Fondazione LA84, associazione nata come eredità dei Giochi olimpici estivi di Los Angeles del 1984.