“O medico divino delle anime e dei corpi,

Redentore Gesù,

che durante la tua vita mortale prediligesti gl'infermi,

risanandoli col tocco della tua mano onnipotente,

noi, chiamati all'ardua missione di medici,

ti adoriamo e riconosciamo in te

il nostro eccelso modello e sostegno.

Dilata i nostri cuori col tuo amore,

sicché, ravvisando te stesso negli infermi,

particolarmente nei più derelitti,

rispondiamo con indefessa sollecitudine

alla fiducia che essi ripongono in noi.

Concedici, infine, che noi stessi,

per la condotta cristiana della vita

ed il retto esercizio della professione,

meritiamo un giorno

di ascoltare dalle tue labbra la beatificante sentenza,

promessa a coloro che ti visitarono infermo nei fratelli:

« Venite, o benedetti del Padre mio,

prendete possesso del regno per voi preparato »”