“Poiché la preghiera pubblica

è il mezzo più efficace

per ottenere le grazie divine,

secondo la promessa stessa di Cristo:

«Dove sono due o tre adunati nel nome mio,

io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20),

bisogna dunque che i fedeli tutti siano

«un cuore solo e un'anima sola»

come nei primi tempi della chiesa»”