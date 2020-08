“Mettersi in gioco”, i pensieri di Francesco sullo sport

Un volumetto della Libreria Editrice Vaticana raccoglie una serie di considerazioni del Papa, tratte dai discorsi rivolti in questi anni agli atleti di varie discipline. Tre campioni firmano la prefazione: Alex Zanardi, Francesco Totti e l’ex maratoneta Tegla Loroupe

di Giampaolo Mattei

Un “manuale” che suggerisce la possibilità di vivere lo sport – ma anche la vita stessa – secondo le indicazioni concrete di un coach d'eccezione: Papa Francesco. Ecco il senso e il valore del nuovo volume Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport (pagine 124 - euro 5,00), edito dalla Libreria Editrice Vaticana con il patrocinio di Athletica Vaticana..

Il libro – realizzato con uno stile semplice e diretto tipico del magistero di Papa Bergoglio – raccoglie i pensieri del Pontefice tratti dai suoi discorsi più significativi agli sportivi e da lui stesso condivisi nelle molteplici occasioni che lo hanno visto insieme ad atleti: grandi campioni, donne e uomini con disabilità fisica o intellettiva, ma anche bambini e giovani delle periferie della vita.

Le citazioni raccolte – selezionate da Lucio Coco e proposte in un formato tascabile e accessibile a tutti – sono la base per un allenamento spirituale e una vera e propria bussola per tutti coloro che intendono orientarsi nella ricerca delle motivazioni più autentiche della propria passione. Lo confermano le tre testimonianze, che fanno da prefazioni alle parole del Santo Padre, firmate da Francesco Totti, dalla ex maratoneta kenyana Tegla Loroupe (responsabile del Team dei rifugiati del Comitato olimpico internazionale) e da Alex Zanardi che ha inviato il suo contributo poco prima del grave incidente.

Mettersi in gioco si inserisce nel progetto “We Run Together”, lanciato da Papa Francesco lo scorso 20 maggio e affidato ad Athletica Vaticana che ha appena portato a termine un’asta di beneficienza sportiva volta a contribuire attivamente alla lotta contro il Covid-19 e nel 2021, se le condizioni sanitarie lo consentiranno, organizzerà un Meeting inclusivo di atletica leggera nel Centro sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano.

Il libro sarà presentato a Roma lunedì 7 settembre, alle ore 11.30, nella suggestiva cornice dello stadio “Nando Martellini”, tra la bellezza delle Terme di Caracalla e l'universalità della sede della FAO. Con atlete e atleti, interverranno Giovanni Malagò, presidente del Comitato olimpico nazionale italiano, Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, monsignor Melchor Sánchez de Toca, sotto-segretario del Pontificio consiglio della cultura, insieme ad atlete, atleti e protagonisti del mondo sportivo. A moderare l'incontro sarà Alessandro Gisotti, vicedirettore editoriale del Dicastero per la comunicazione.