Come Gesù Cristo costretti a fuggire: coinvolgere per promuovere

Si avvicina la 106ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che sarà celebrata l'ultima domenica di settembre

Il 27 settembre è quasi alle porte, manca dunque meno di un mese alla 106.ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, che Papa Francesco ha voluto dedicare agli sfollati interni scegliendo per tema: “Come Gesù Cristo, costretti a fuggire”. Il nuovo video, il quinto, proposto dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, offre la testimonianza di Padre Noel. Un passato da bambino sfollato, senza nessun diritto e in completa povertà. Ora, diventato sacerdote, può davvero capire "più di chiunque altro" questa persone. "Hanno davvero bisogno di una parola buona e di comprensione - continua il religioso - specialmente da parte dei leader della Chiesa".

Papa Francesco è chiaro nel suo messaggio: “A volte, l’entusiasmo del servizio non ci permette di vedere la ricchezza degli altri. Se vogliamo davvero promuovere le persone cui offriamo assistenza, dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste del proprio riscatto.”