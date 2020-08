Nominato il Comitato scientifico della Fondazione Giovanni Paolo I

Il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin ha nominato un gruppo di esperti per coordinare le attività di studio e di approfondimento sul pensiero e gli insegnamenti di Papa Luciani a 42 anni dalla sua elezione a Pontefice

Gabriella Ceraso - Città del Vaticano

Nel giorno del 42° anniversario dell'elezione a Pontefice di Giovanni Paolo I, la Fondazione Vaticana a lui intitolata, comunica la nomina, nel Consiglio di Amministrazione del 3 luglio scorso, da parte del Presidente, il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, di un Comitato Scientifico con personalità "di comprovata competenza ed esperienza". A coordinarlo sarà la dottoressa Stefania Falasca, Vice Presidente della Fondazione.

Sin dalla sua istituzione, per volere di Papa Francesco con Rescriptum ex audentia il 17 febbraio scorso, la Fondazione - si legge nel comunicato - "sta lavorando alacremente per consolidare la sua struttura e predisporre attività che contribuiscano a far risaltare l'opera di Giovanni Paolo I".

Il Comitato, i cui membri sono nominati per un quinquennio, risulta composto dal professor Carlo Ossola, filologo cattedratico al Collège de France di Parigi; dal professor Dario Vitali, ordinario di Ecclesiologia e direttore del dipartimento di Teologia Dogmatica della Pontificia Università Gregoriana; da monisgnor Gilfredo Marengo, ordinario di Antropologia Teologica e Vice Preside del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia presso la Pontificia Università Lateranense; dal professor Mauro Velati, collaboratore della Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII e della Causa di canonizzazione di Giovanni Paolo I per la quale ha redatto la parte relativa agli anni veneziani nella Biographia ex documentis della Positio; da don Diego Sartorelli, direttore della Biblioteca e dell'Archivio storico del Patriarcato di Venezia e da Loris Serafini, archivista, direttore del Museo Albino Luciani di Canale d'Agordo.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato che in questa prima fase delle attività della Fondazione, prenderanno parte ai lavori del Comitato Scientifico, il Prefetto dell’Archivio Apostolico Vaticano, monsignor Sergio Pagano e il Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana, monsignor Cesare Pasini.