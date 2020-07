“O Vergine bella come la luna, delizia del cielo,

nel cui volto guardano i beati e si specchiano gli angeli,

fa che noi, tuoi figli, ti assomigliamo e che le nostre anime

ricevano un raggio della tua bellezza,

che non tramonta con gli anni, ma che rifulge nell'eternità.

O Maria, sole del cielo,

risveglia la vita dovunque è morte

rischiara gli spiriti dove sono le tenebre.

Rispecchiandoti dall'alto nei tuoi figli,

concedi a noi un riflesso del tuo lume e del tuo fervore.

O Maria, forte come un esercito,

dona alle nostre schiere la vittoria.

Siamo tanto deboli,

e il nostro nemico infierisce con tanta superbia.

Ma con la tua bandiera ci sentiamo sicuri di vincerlo;

egli conosce il vigore del tuo piede,

egli teme la maestà del tuo sguardo.

Salvaci, o Maria, bella come la luna,

eletta come il sole,

forte come un esercito schierato,

sorretto non dall'odio,

ma dalla fiamma dell'amore. Così sia.”