Giunta al traguardo "We Run Together", iniziativa solidale voluta dal Papa

Volata finale per We Run Together, (www.chiaritystars.com/WeRunTogether), l'asta benefica sostenuta da Papa Francesco per il personale sanitario degli ospedali di Bergamo e di Brescia

Giampaolo Mattei

Per l'ultimo tratto di strada, fino a giovedì 6 agosto, scendono in campo a mezzogiorno di mercoledì 29 luglio l’eleganza di Carolina Kostner, la fantasia calcistica di Papu Gomez e della sua Atalanta, la passione degli schermitori campioni olimpici e mondiali Daniele Garozzo e Enrico Berrè (donano il fioretto e la sciabola), il fascino di Luna Rossa e dei velisti dell'America's Cup. E anche la storia del ciclismo con Francesco Moser e un amarcord dedicato a Felice Gimondi, la forza degli sciatori di fondo e del biathlon come Dorothea Wierer e il coraggio degli atleti paralimpici come Giusy Versace, Giada Rossi e Alessandra Vitale.

Due mesi per testimoniare che lo sport non lascia nessuno indietro

Lanciata dal Papa il 20 maggio durante l'udienza ad Athletica Vaticana, l'asta We Run Together è iniziata l'8 giugno e per due mesi sta vedendo protagonisti, proprio come ha indicato Francesco, atleti e squadre che testimoniano la possibilità di ripartire tutti insieme con i valori solidali caratteristici dello sport. Senza lasciare nessuno indietro, “tutti con la stessa dignità”, come suggerisce la partecipazione di tantissimi atleti con disabilità.



Luca, 14 anni, a casa di Valerio Aspromonte e Carolina Erba



Intanto, proprio nella prospettiva della “cultura dell'incontro” cara a Papa Francesco, si sono svolti già alcuni incontri tra gli atleti e le persone che hanno partecipato al progetto We Run Together. È il caso di Anna e Alessandro Mordini che hanno voluto fare un regalo particolare al figlio Luca, 14 anni, appassionato schermitore. “Abbiamo partecipato all'asta We Run Together – spiegano – per far vivere un'esperienza importante a Luca, tifoso del campione olimpico di scherma Valerio Aspromonte. E anche perché siamo di Bergamo e abbiamo vissuto l'emergenza Covid-19 da vicino”. L'incontro con il campione “è andato oltre ogni aspettativa. Valerio con sua moglie Carolina Erba, a sua volta campionessa del mondo, e il loro bambino ci hanno aperto la porta della loro casa, a Grottaferrata, invitandoci a cena e accompagnandoci poi a conoscere Roma”. “Speriamo - è il loro auspicio - che questa esperienza umana e sportiva possa servire a Luca come testimonianza per diventare un campione nella vita, prima ancora che nella scherma”.

L’emozione del ricordo di Pietro Mennea e del suo dono



Particolarmente emozionante è stato il suggestivo amarcord dedicato a Pietro Mennea che, esattamente quarant'anni fa, il 28 luglio 1980, vinceva l'oro olimpico a Mosca sui 200 metri, con una gara in rimonta divenuta una vera e propria metafora dell'impegno a non arrendersi mai. “Mio marito Pietro - ricorda Manuela Olivieri Mennea - partecipava sempre alle iniziative di solidarietà e avrebbe aderito con ancora più entusiasmo a un progetto sostenuto direttamente da Papa Francesco. Nelle scuole Pietro ricordava sempre ai giovani di correre nella corsia giusta, senza scorciatoie”. Del resto, prosegue la donna, “per Pietro il campione doveva avere una responsabilità sociale e partecipando a We Run Together ho portato avanti i suoi valori: onestà e sacrificio, togliendo dal proprio vocabolario due parole: mai e impossibile”. Per l'asta solidale, la moglie di Mennea ha scelto di donare la canottiera indossata dal campione per vincere i 100 e i 200 metri alle Universiadi di Roma nel 1975. “Sono particolarmente contenta che ad aggiudicarsela siano state belle persone che, con discrezione, sono venute a visitare la casa e lo studio di Pietro”. Per Piergiorgio e sua moglie, Mennea non è solo un campione, ma soprattutto un modo di vivere che continua a testimoniare come “gli ostacoli non sono mai troppo alti da superare” e che è soprattutto sulle inevitabili sconfitte che si costruiscono le vittorie. “Dalle appassionate parole della moglie Manuela - confidano - si percepisce, oltre che un grande amore, lo spessore umano di questo grande atleta” che ha continuato a dare il meglio di sé, dopo la fine della sua carriera, anche nell'impegno sociale.

Il ciclista Peter Sagan incontra il Papa

Peter Sagan e la “bici del Papa”, Chiellini e la maglia della Juve

Proprio queste testimonianze sono l'essenza dell'iniziativa We Run Together. A raccontarne lo spirito ci pensa il ciclista slovacco Peter Sagan, tre volte campione del mondo: “Sono fiero ed emozionato che Papa Francesco abbia voluto donare la bicicletta che gli ho portato per l'asta di beneficenza We Run Together a favore del personale sanitario degli ospedali di Bergamo e di Brescia. Spero che “la bici del Papa” diventi un simbolo per tutti per ripartire nella vita. I valori dello sport sono importanti oggi più che mai”. Gli fa eco Giorgio Chiellini, fresco campione d'Italia con la sua Juventus: “È stato per me un onore donare la mia maglia, firmata da me e dai miei compagni di squadra, per la campagna solidale We Run Together promossa da Papa Francesco. Abbiamo voluto giocare per vincere insieme anche questa partita”.

I doni del Cio on line per prossimi 3 giorni



Intanto, fino a venerdì 31 luglio, sono ancora on line i doni del Comitato olimpico internazionale (la medaglia per i 125 anni della fondazione voluta da Pierre de Coubertin), dei campioni del mondo di karate Stefano Maniscalco e Luigi Busà, dei campioni olimpici di tiro Niccolò Campriani e Roberto di Donna, dell'olimpionico di lotta Andrea Minguzzi, della campionessa di judo Odette Giuffrida, dei canoisti Matteo Lodo e Samuele Burgo, dei giocatori di calcio del Brescia, di quattro protagonisti del basket paralimpico: Chiara Coltri, Luigi Maria Papi, Simone De Maggi e Sara Vargetto, “mascotte” di Athletica Vaticana. E c'è anche l'opportunità di un weekend nel Centro sportivo delle Fiamme Gialle a Predazzo, in Trentino, con i grandi campioni dello sci come Sofia Goggia, Christof Innerhofer, Manfred Moelgg e Stefano Gross.

