World Youth Day Magazine: la rivista sulle Gmg è on line con l’edizione su Panama

Da oggi la rivista della Gmg è on line sul sito del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, www.laityfamilylife.va. Da quasi trent’anni, è testimone ufficiale del dialogo fecondo tra il Pontefice e i giovani e in questa edizione è dedicata all’appuntamento dello scorso anno a Panama con Papa Francesco

Il World Youth Day Magazine, dedicato alla Giornata mondiale della gioventù che si è svolta a Panama nel 2019 con Papa Francesco, è disponibile gratuitamente on line da oggi sul sito del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Una testimonianza di ogni Gmg

Da quasi trent’anni, si legge in un comunicato del Dicastero vaticano, la rivista è testimone ufficiale del dialogo fecondo tra il Santo Padre e i giovani. Pubblicato dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la gioventù in un’unica edizione con contenuti multilingue in inglese, spagnolo, francese e italiano, il WYD Magazine accompagna ogni Giornata mondiale della gioventù documentandone lo svolgimento con un’ampia selezione di immagini e con testi brevi ma incisivi: uno strumento per far rivivere ai milioni di giovani che hanno partecipato e parteciperanno alle Gmg la loro esperienza, gli incontri e i momenti salienti dell’evento.

Panama 2019

Il numero 25 della rivista, dedicato alla Gmg di Panama 2019, inaugura la presenza della rivista sul web in modo stabile, senza tradire la formula consueta della pubblicazione: molte immagini e, naturalmente, le parole chiave degli interventi del Santo Padre e la risonanza a queste parole data dalle testimonianze dei giovani che hanno potuto vivere l’incontro col Pontefice.

Il creato

Uno spazio è dedicato, infine, anche al convegno “Giovani per la Casa Comune. Conversione ecologica in azione”, di cui a Panama si è svolta la terza edizione, per approfondire e rendere viva l’Enciclica Laudato si’ e la salvaguardia del creato.