“Gesù dolcissimo,

il cui immenso amore per gli uomini

viene con tanta ingratitudine ripagato di oblìo, di trascuratezza, di disprezzo,

ecco che noi prostrati dinanzi ai tuoi altari

intendiamo riparare con particolari attestazioni di onore

una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali

da ogni parte viene ferito dagli uomini

l’amantissimo tuo Cuore.

Accogli, Te ne preghiamo, o benignissimo Gesù,

per intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice,

questo volontario ossequio di riparazione,

e conservaci fedelissimi nella tua ubbidienza e nel tuo servizio

fino alla morte col gran dono della perseveranza,

grazie al quale possiamo tutti un giorno

pervenire a quella patria,

dove Tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni,

Dio, per tutti i secoli dei secoli”