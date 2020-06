“La sofferenza è anche una chiamata

a manifestare la grandezza morale dell'uomo,

la sua maturità spirituale.

Di ciò hanno dato la prova, nelle diverse generazioni,

i martiri ed i confessori di Cristo, fedeli alle parole:

« E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo,

ma non hanno potere di uccidere l'anima».

E chiediamo a voi tutti, che soffrite, di sostenerci.

Proprio a voi, che siete deboli,

chiediamo che diventiate una sorgente di forza

per la Chiesa e per l'umanità.

Nel terribile combattimento tra le forze del bene e del male,

di cui ci offre spettacolo il nostro mondo contemporaneo,

vinca la vostra sofferenza in unione con la Croce di Cristo!”