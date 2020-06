La diocesi di Roma pronta per i nuovi orientamenti pastorali

Domani pomeriggio nella Basilica di San Giovanni in Laterano, il cardinale vicario Angelo De Donatis celebrerà i giubilei sacerdotali e consegnerà le linee pastorali per il nuovo anno

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Nella Solennità di San Giovanni Battista, alle 17.30 il cardinale vicario del Papa per la diocesi di Roma Angelo De Donatis celebrerà la Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. “Vogliamo ringraziare il Signore per la sua fedeltà – scrive il porporato - vogliamo ancora ripetere al Signore e alla sua Chiesa il nostro desiderio di continuare a servire secondo le nostre capacità e condizioni il Popolo di Dio in unione con il nostro vescovo. Invocheremo l’intercessione di Maria, che ci ha accompagnato durante il cammino di formazione e alla quale abbiamo continuato ad affidarci lungo gli anni del ministero”.

Il dopo pandemia

Nella celebrazione di domani pomeriggio, si ricorderanno i sacerdoti che celebreranno il 25.mo, il 50.mo e il 60.mo di ordinazione. Poi, nel cortile del Palazzo del Vicariato e nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid, verranno celebrati i Vespri, durante i quali il cardinale De Donatis consegnerà alla diocesi gli orientamenti per il nuovo anno pastorale. Spunti di riflessione importanti per ripensare la vita e la missione della comunità ecclesiale alla luce della pandemia vissuta ma anche per disegnare le prospettive future. Ai Vespri sono stati invitati i parroci prefetti e un rappresentante laico per ogni parrocchia, delegato dal parroco. Lo scorso anno, il cardinale De Donatis introdusse un percorso pluriennale incentrato sull’ascoltare con il cuore il grido della città. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta da Telepace e in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma.