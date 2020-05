Rinviate le Beatificazioni previste per maggio e giugno

L’emergenza Covid-19 e le misure restrittive imposte dalla Fase 2 hanno determinato il rinvio a data da destinarsi delle cinque cerimonie di Beatificazione in calendario tra maggio e giugno.. La notizia è stata ufficializzata ieri dalla Congregazione delle Cause dei Santi

Roberta Barbi – Città del Vaticano

Un’altra privazione si aggiunge a quelle cui ci ha ormai abituato l’emergenza della pandemia da coronavirus: tutte e cinque le cerimonie di Beatificazione calendarizzate tra maggio e giugno dalla Congregazione delle Cause dei Santi sono state rimandate a data da destinarsi. A darne notizia è la stessa Congregazione guidata in qualità di Prefetto dal cardinale Angelo Becciu. Una decisione sofferta, ma resa necessaria dalle cautele da tenere nella cosiddetta Fase 2 della lotta all’epidemia, cominciata in Italia un paio di giorni fa. Impossibile, infatti, pensare a una cerimonia di Beatificazione a cui non prenda parte la comunità locale in cui il nuovo Beato è venerato.

Wyszyński, custode della Chiesa polacca

Tra le figure più note che saranno beatificate in seguito, c’è certamente quella del cardinale Stefan Wyszyński, la cui cerimonia era fissata per il 7 giugno prossimo. Il Primate di Polonia, che dal 1948 resse anche le diocesi di Varsavia e Gniezno, si adoperò moltissimo per custodire e alimentare la fede del suo popolo e la Chiesa di Polonia durante gli anni più duri di oppressione del regime comunista, con il quale non mancò più volte di trattare con l’obiettivo di non esacerbare il conflitto. È considerato anche il padre spirituale e in un certo senso il precursore dell’opera di San Giovanni Paolo II.

Gli altri futuri Beati: religiosi, martiri e laici

La prima che avrebbe dovuto essere beatificata, in ordine cronologico, con una cerimonia prevista sabato 9 maggio a Lecco, è suor Lucia dell’Immacolata, religiosa professa dell’Istituto delle Ancelle della Carità, un esempio nell’assistenza ai poveri e agli ammalati in ospedale come a domicilio, da tutti ricordata per la sua capacità di trasformare le amarezze in sorrisi. Il 16 maggio, invece, a Soccavo, Napoli, sarebbe salita agli onori degli altari Maria Luigia del Santissimo Sacramento, fondatrice delle dell’Istituto delle Suore francescane adoratrici della Santa Croce che si spese particolarmente nell’opera di educazione della gioventù e fu chiamata già in vita la “monaca Santa”. Il mese di maggio si sarebbe poi concluso il 23 con la Beatificazione di Cayetano Giménez Martìn, sacerdote originario di Alfornòn e 15 compagni tra religiosi e laici, destinati ad arricchire le schiere dei martiri causati dalla guerra civile spagnola perché perseguitati a causa della loro appartenenza alla Chiesa e a Gesù e uccisi “in odium fidei”. Infine, ma non per ultima, il 14 giugno doveva essere beatificata a Riccione la giovane laica Sandra Sabattini, discepola spirituale di don Benzi e della sua Comunità Papa Giovanni XXIII, soprannominata la “Santa fidanzata” e morta a soli 23 anni.