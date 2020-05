Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #48

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Lucas Cranach il Vecchio , La Pietà, Musei Vaticani, Pinacoteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Tu, che avanzasti sino al Calvario,

sempre profondamente unita al Figlio tuo,

che sulla croce ti donò come madre

al discepolo Giovanni,

fa’ che ti sentiamo sempre

anche noi vicina

in ogni istante dell’esistenza,

soprattutto nei momenti

di oscurità e di prova.” (Benedetto XVI, Preghiera all’Immacolata, Piazza di Spagna 2005)

#labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews a cura di Paolo Ondarza