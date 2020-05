Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #43

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Intagliatore della Germania meridionale; Valva destra di un dittico con scene della Resurrezione, "Noli me tangere", Epifania, Presentazione al tempio; avorio; seconda metà del sec. XIV; Musei Vaticani, Appartamento di San Pio V, Sala degli Indirizzi ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “O Gesù risorto,

gloriosamente vivo nella Tua umanità,

Ti rendiamo grazie per il dono di vita

che con la Tua risurrezione

hai comunicato alle nostre anime e alla tua Chiesa.

Rinnova la letizia della Tua Chiesa,

e asciuga le lacrime dei suoi membri

sofferenti, addolorati, angustiati, perseguitati

per la verità e la giustizia.

E trovi eco sincera in tutti gli uomini

il saluto che Tu, risorto, rivolgevi ai discepoli:

Pax vobis! La pace sia con voi” (Pio XII – Urbi et Orbi – 13 aprile 1952)



a cura di Paolo Ondarza