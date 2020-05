Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #41

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Bartolomeo Montagna (1450 ca.-1523); La Madonna col Bambino; olio su tavola; 1503 ca.; Musei Vaticani; Pinacoteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “O Madre clemente e pia,

la cui anima fu trapassata dalla spada del dolore,

eccoci, noi poveri malati,

accanto a te, sul Calvario del tuo Gesù.

Eletti alla sublime grazia della sofferenza

e desiderosi di compiere anche in noi

quel che manca alla passione di Cristo,

a pro del corpo di lui che è la Chiesa,

noi consacriamo a te le nostre persone

e le nostre pene,

affinché tu ponga le une e le altre

sull'altare della Croce del tuo divin Figlio.

Accogli, o Madre addolorata,

questa nostra consacrazione,

e convalida nei nostri cuori

la grande speranza che,

come siamo partecipi dei patimenti di Cristo,

così possiamo aver parte al suo conforto

nella presente e nella eterna vita.

Così sia!” (Pio XII – Atto di consacrazione dei malati a Maria – 9 ottobre 1957) #labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews a cura di Paolo Ondarza