Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #38

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Niccolò e Giovanni, fine secolo XII. Giudizio finale. Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “La misericordia di Dio è fonte inesauribile

che Cristo ha portata nel mondo

proprio con il desiderio, l’ansia di cercarci,

di inseguirci e ripeterci: amavo te;

sono venuto per te,

affinché tu capisca chi sei

e quanto tu sia paralitico e miserabile.

Ma abbi fiducia, o figliuolo,

ti sono rimesse queste tue miserie.

Perciò oggi andremo da Gesù,

offrendo il Divin Sacrificio: anche noi

presentandoci dinanzi a Lui come il paralitico.

Con tutta umiltà Gli chiederemo

che la fiducia nella sua onnipotenza e bontà

si rinnovi nell’anima nostra.

Ognuno supplicherà: Signore, salvami:

Tu solo hai parole di vita eterna.”

(Paolo VI – Omelia 20 settembre 1964) #labellezzaciunisce

