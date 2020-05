Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #39

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666) - San Giovanni Battista - Pinacoteca Vaticana, Città del Vaticano ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Non è un mito né un sogno,

non è una visione né un’utopia,

non è una favola,

ma un evento unico ed irripetibile:

Gesù di Nazaret, figlio di Maria,

che al tramonto del Venerdì

è stato deposto dalla croce e sepolto,

ha lasciato vittorioso la tomba.

L’annuncio della risurrezione del Signore

illumina le zone buie del mondo in cui viviamo.” (Benedetto XVI – Urbi et Orbi Pasqua 2009) #labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza