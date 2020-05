“Egli è risorto e vive in mezzo a noi!

Quale più sicura verità, quale più consolante realtà,

nel presente esilio terreno, che questo duplice fatto,

su cui si fondano la certezza della fede

e la speranza di ogni salvezza!

Cristo è risorto!

Sfavilla senza ombra di dubbio questa storica verità,

e il suo splendore permane

avvalorato dalla testimonianza viva della Chiesa,

che non avrebbe retto al peso dei secoli,

se Cristo non fosse risorto.

Cristo è in mezzo a noi!”