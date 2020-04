Triduo: le cerimonie in streaming nella Lingua dei Segni

Vatican News in collaborazione con suor Veronica Donatello crea, in occasione del Triduo Pasquale, un canale ad hoc con apposite traduzioni per le persone con disabilità uditive e comunicative

VATICAN NEWS

“Le persone e le famiglie che non potranno partecipare alle celebrazioni liturgiche sono invitate a raccogliersi in preghiera a casa, aiutate anche dai mezzi tecnologici”. Così Papa Francesco all’Angelus nella Basilica di San Pietro al termine della Messa nella Domenica delle Palme. Proprio per andare incontro a questa esigenza espressa dal Pontefice e perchè nessuno rimanga escluso, Vatican News ha realizzato un canale You Tube ad hoc con traduzione nella Lingua dei Segni.

Dove cliccare

Al link https://www.youtube.com/playlist?list=PLC9tK3J1Rlab3_fu_0mAu9LmYor9fvfJQ le persone con disabilità comunicative e uditive potranno dunque seguire tutte le celebrazioni e i riti pasquali in streaming. Come già in occasione del Momento Straordinario di Preghiera del 27 marzo, la traduzione nella Lingua dei Segni (LIS) sarà curata da Suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per la pastorale delle persone con disabilità, e avverrà in collaborazione con Tv2000.