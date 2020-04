La Lev pubblica on line le meditazioni della Via Crucis

Sul sito internet della Libreria Editrice Vaticana è possibile scaricare gratuitamente i testi che verranno letti durante celebrazione del Venerdì Santo in programma sul sagrato della Basilica di San Pietro

“Quando, rinchiuso in cella, rileggo le pagine della Passione di Cristo, scoppio nel pianto”. È quanto si legge nella meditazione della prima stazione della Via Crucis che Papa Francesco presiederà sul Sagrato della Basilica vaticana venerdì 10 aprile a partire dalle ore 21.00. L’ha scritta un condannato all’ergastolo che sta scontando la sua pena nella Casa di Reclusione di Padova.

“Dopo ventinove anni di galera – prosegue – non ho ancora perduto la capacità di piangere, di vergognarmi della mia storia passata. Mi sento Barabba, Pietro e Giuda in un’unica persona”. “Se per qualcuno sono ancora Barabba – aggiunge – non mi arrabbio: avverto, nel cuore, che quell’Uomo innocente, condannato come me, è venuto a cercarmi in carcere per educarmi alla vita”.

Curati dal cappellano dell'istituto penitenziario padovano, Don Marco Pozza, e dalla volontaria Tatiana Mario, i testi sono disponibili gratuitamente on line sul sito internet della Libreria Editrice Vaticana. Il percorso rappresenta un invito alla riflessione sulla vita e sulla disperazione che scorre nelle carceri, un mondo molto caro a Papa Francesco. Si tratta di quattordici persone che, raccogliendo l'invito del Pontefice, hanno meditato sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo rendendola attuale nelle loro esistenze.

Tra loro figurano: cinque persone detenute, una famiglia vittima per un reato di omicidio, la figlia di un uomo condannato alla pena dell’ergastolo, un’educatrice del carcere, un magistrato di sorveglianza, la madre di una persona detenuta, una catechista, un frate volontario, un agente di Polizia Penitenziaria e un sacerdote accusato e poi assolto definitivamente dalla giustizia dopo otto anni di processo ordinario.

“Accompagnare Cristo sulla Via della Croce, con la voce rauca della gente che abita il mondo delle carceri – si legge nell’introduzione – è l’occasione per assistere al prodigioso duello tra la Vita e la Morte, scoprendo come i fili del bene si intreccino inevitabilmente con i fili del male”.

