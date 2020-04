“Il nostro Dio non è un Dio lontano,

intoccabile nella sua beatitudine:

il nostro Dio ha un cuore. Anzi ha un cuore di carne,

si è fatto carne proprio per poter soffrire con noi

ed essere con noi nelle nostre sofferenze.

Si è fatto uomo per darci un cuore di carne

e per risvegliare in noi l’amore per i sofferenti, per i bisognosi.”