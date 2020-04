“Il Signore ha veramente condiviso

e gioito con il popolo,

con i giovani che gridavano il suo nome

acclamandolo Re e Messia.

Umiltà non vuol dire negare la realtà,

e Gesù è realmente il Messia,

è realmente il Re.

Ma nello stesso tempo

il cuore di Cristo è su un’altra via,

sulla via santa

che solo Lui e il Padre conoscono:

quella che va dalla «condizione di Dio»

alla «condizione di servo»,

la via dell’umiliazione nell’obbedienza

«fino alla morte e a una morte di croce».

Egli sa che per giungere al vero trionfo

deve fare spazio a Dio;

e per fare spazio a Dio c’è un solo modo:

la spogliazione, lo svuotamento di sé.

Tacere, pregare, umiliarsi.

Con la croce, fratelli e sorelle,

non si può negoziare,

o la si abbraccia o la si rifiuta.

E con la sua umiliazione

Gesù ha voluto aprire a noi

la via della fede e precederci in essa.”