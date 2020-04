Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #32

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Olivuccio di Ciccarello, Opere di misericordia, Dar da mangiare agli affamati, 1404. Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Rimani con noi, Pane di vita eterna,

spezzato e distribuito ai commensali:

dà anche a noi

la forza di una solidarietà generosa

verso le moltitudini

che, ancor oggi,

soffrono e muoiono

di miseria e di fame,

decimate da epidemie letali

o prostrate da immani catastrofi naturali.

Per la forza della tua Risurrezione

siano anch'esse

rese partecipi di una vita nuova.” (Giovanni Paolo II - Urbi et Orbi - Pasqua 27 marzo 2005) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza