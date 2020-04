Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #31

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Scuola Fiorentina sec. XV, Scomparto di predella: Santa Caterina libera dal demonio la giovane Lorenza Pinacoteca Vaticana ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Per i nostri cari che soffrono a causa della malattia

domandiamo in primo luogo la salute;

Gesù stesso ha manifestato la presenza del Regno di Dio

proprio attraverso le guarigioni:

‘Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete:

i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano,

i lebbrosi sono purificati, i sordi odono,

i morti risuscitano’ .

Ma l’amore animato dalla fede

ci fa chiedere per loro

qualcosa di più grande della salute fisica:

chiediamo una pace, una serenità della vita

che parte dal cuore e che è dono di Dio,

frutto dello Spirito Santo

che il Padre non nega mai

a quanti glielo chiedono con fiducia.” (Papa Francesco , Messaggio per la 24ma Giornata mondiale del malato 2016)

#labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza