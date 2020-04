Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #26

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato; La Madonna con il Bambino (Vergine Immacolata con il rosario); olio su tela; 1650 ca; Musei Vaticani; Pinacoteca Vaticana; ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Vergine benedetta, Madre di Dio e Madre nostra,

che nel titolo di « Madonna dell'aiuto »

non cessi di ricordare ai tuoi devoti

i prodigi onde ci assicurasti della tua materna protezione,

guarda pietosa alle nostre necessità e alle nostre miserie,

e vieni ancora una volta in nostro soccorso.

Dal tuo aiuto, o Maria, i poveri aspettano il pane,

gl'infermi la salute, i disoccupati il lavoro,

tutti la preservazione da nuove calamità

e da nuove rovine.

Ma il bene di cui ha soprattutto bisogno

la generazione che ti prega,

è il tuo Figlio, o Maria,

che il mondo vorrebbe bandito

dalla vita, dalla famiglia, dalla società,

dove tutto si attende dalla materia,

dalla forza e dagli umani disegni.

Aiutaci, o Maria,

a custodire gelosamente

o a ritrovare questo bene, senza il quale

ogni altro dono è illusione, inquietudine e veleno.” (Pio XII – Preghiera alla Madonna dell’aiuto – 1 novembre 1954) #labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews a cura di Paolo Ondarza