Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #23

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Scuola Riminese, Crocifissione tra i SS. Pietro e Paolo e Noli me tangere, tempera e oro su tavola, 1350 ca., Musei Vaticani, Pinacoteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Un'alba di speranza aleggia sul mondo,

anche se una fitta coltre di tenebra,

dai sinistri bagliori di odio,

di sangue e di guerra,

minaccia talora di oscurarla.

Solo Cristo potrà far sorgere

la luce che non tramonta,

perché Egli è il « sole di giustizia»:

ma Egli pure attende l'opera di tutti.” (Giovanni Paolo I – Urbi et Orbi – 27 agosto 1978)

#labellezzaciunisce

instagram: @vaticanmuseums @vaticannews

facebook: @vaticannews

a cura di Paolo Ondarza