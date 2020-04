Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #22

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Gaetano Gandolfi, Trionfo della Fede, 1774 ca. Musei Vaticani, Pinacoteca ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Nulla ci è più raccomandato

dai precetti e dagli esempi

di Cristo Signore e degli Apostoli,

quanto l’obbligo di invocare Dio

e di supplicare il suo aiuto.

I Padri poi e i Dottori della Chiesa insegnano

che questo dovere è di tale importanza

che invano confiderebbero

di conseguire l’eterna salvezza

coloro che lo trascurassero.

La preghiera trae la sua maggiore efficacia

principalmente da due condizioni:

dall’assidua perseveranza,

e dall’unione di molti

nella stessa orazione” (Leone XIII – Enciclica Fidentem Piumque Animum - 1896)



