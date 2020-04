Musei Vaticani. La Bellezza ci unisce #20

La Bellezza crea comunione, coinvolge nel medesimo sguardo popoli distanti, congiunge passato, presente e futuro. Papa Francesco lo ha ricordato in più di un’occasione: "i Musei Vaticani siano una casa viva dove percepire concretamente che lo sguardo della Chiesa non conosce preclusioni". L’universalità della Buona Notizia è stata sempre tradotta nel linguaggio dell’arte. Da queste premesse, in un momento storico drammatico, caratterizzato da incertezza e isolamento, nasce questa iniziativa realizzata insieme dai Musei Vaticani e Vatican News: i capolavori delle collezioni vaticane a commento dalle parole dei Papi

Bernardino di Betto detto il Pinturicchio; Madonna col Bambino detta “Madonna del davanzale”; affresco staccato e riportato su cadorite; 1490 ca; Musei Vaticani; Pinacoteca Vaticana. ©Musei Vaticani © Musei Vaticani “Siamo certi che ognuno di noi

è prezioso ai tuoi occhi

e che nulla ti è estraneo

di tutto ciò che abita nei nostri cuori.

Ci lasciamo raggiungere

dal tuo dolcissimo sguardo

e riceviamo

la consolante carezza del tuo sorriso.

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:

benedici e rafforza

ogni desiderio di bene;

ravviva e alimenta la fede;

sostieni e illumina la speranza;

suscita e anima la carità;

guida tutti noi

nel cammino della santità.”

(Papa Francesco, Atto di affidamento a Maria, Vergine di Fátima - 13 ottobre 2013) #labellezzaciunisce

a cura di Paolo Ondarza